Cuneo Volley non riesce a chiudere al terzo set e cade in Gara 1 playoff

Oltre due ore di partita al PalaPrata, in cui si è vista tanta velocità e caparbietà da parte di entrambe le squadre. Un tie-break vissuto fino all’ultimo punto, dove solo chi ha osato di più ha avuto la meglio, perché nessuno si è risparmiato. Cuneo è partito forte, approfittando di un inizio sottotono dei padroni di casa e nel secondo set i biancoblù sono riusciti a tenere a bada il cambio di marcia dei friulani, portandosi avanti 2-0. Il terzo parziale ha visto aumentare il passo dei passerotti, mentre ai cuneesi è mancato il “guizzo” per chiudere il match. La Tinet ha così invertito l’andamento, portando il verdetto al tie-break, dove i piemontesi sono partiti forti, arrivando avanti al cambio campo. Tuttavia, Katalan e compagni hanno saputo recuperare e chiudere Gara 1 ai vantaggi, portandosi avanti 1-0 nella serie.

Domenica 13 alle ore 18.00 sarà Gara 2 al Palazzetto di Cuneo, dove Sottile e compagni metteranno tutto in campo per contrastare i friulani e portare la semifinale a Gara 3, che nel caso sarebbe nuovamente a Prata di Pordenone, alle 20.30 di mercoledì 16 aprile.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Di Pietro schiera: Alberini palleggio, Gamba opposto, Katalan e Scopelliti al centro, Terpin e Ernastowicz schiacciatori; Benedicenti (L).

Mvp di serata l’opposto Kristian Gamba, ex di giornata, che con 24 punti personali è anche il top scorer del match.

A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «C’è chiaramente molto rammarico perché eravamo avanti 2-0, c’è anche la consapevolezza del: non so se ce la siamo fatta sfuggire noi o se la sono venuta a prendere loro. Sono entrati in ritmo dopo e onestamente da quel momento hanno giocato meglio di noi. Peccato per il tie-break perché ci sono stati degli episodi sui quali potevamo fare qualcosina in più. La serie è tutta aperta, i play off sono così, tutto cambia da un set all’altro, da una partita all’altra. Il pubblico ci ha aiutato e seguito finora perché la squadra ha dimostrato di non mollare e dare tutto quello che c’è sempre. Speriamo che ci aiuti e ci accompagni anche domenica».

Prossimo appuntamento, domenica 13 aprile alle ore 18.00 in casa per GARA 2 della Semifinale Play Off. Prevendita attiva su Liveticket.it con possibilità di acquistare i biglietti anche presso il negozio di C.so Nizza a Cuneo di Energia Pulita. Dalle 16.30 del game day, apertura biglietteria e cancelli del palasport di Cuneo, con distribuzione biglietti dalle 16.30 alle 17.20 ed estrazione alle 17.30 di alcuni premi by Lab Travel Group sponsor del match day.

Tinet Prata di Pordenone - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-2

Parziali (17-25/23-25/26-24/25-17/16-14)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 1, Pinali 14, Volpato 8, Codarin 12, Sette 13, Allik 15; Cavaccini (L1); Mastrangelo, Maciel, Compagnoni, Agapitòs 2, Brignach 1. N.e. Malavasi , Oberto (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 35%; Attacco: 52%; Muri 8; Ace 6.

Tinet Prata di Pordenone: Alberini 2, Gamba 24, Katalan (K) 12, Scopelliti 10, Terpin 20, Enrastowicz 9; Benedicenti (L1); Agrusti, Truocchio. N.e. Sist, Covre, Meneghel, Guerriero, Aiello(L2).

All.: Mario Di Pietro.

II All.: Luca Vallortigara.

Ricezione positiva: 35%; Attacco: 51%; Muri 14; Ace 10.

Durata set: 25’, 32’, 36’ , 30’, 17’.

Durata totale: 140’.

Arbitri: Michele Marconi, Beatrice Cruccolini.