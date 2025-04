Asti Padel Teams: concluso il campionato invernale a squadre del CSI di Asti

È stato proprio il Bronze a dare lo start alle ore 9:30, con la vittoria a tavolino di Asados per rinuncia da parte di Breaking Ball a causa, per fortuna, di una lieta notizia, ovvero la nascita di un bimbo che ha reso padre uno dei ragazzi e che ha impedito alla squadra di presentarsi in numero legale per disputare l’incontro.

Sul campo 1 si è comunque disputata la finalina per il terzo posto che ha visto il derby della Waya tra Impensabili e 100k terminato col risultato di 2-0 (6-1/6-3), con i primi che possono quindi indossare la medaglia di bronzo, dopo aver perso per un soffio i quarti di finale al super tie-break contro F.T.P. Soc. Coop. e aver guadagnato la finalina Bronze grazie ad un altro super tie-break, questa volta però vinto contro Treni Golf Asti Padel.

Alle 11 è toccato al Silver: sul campo 2, dal fondo rosso, TSG Italia Padel ha avuto vita facile contro 292PADEL, vincendo l’incontro agevolmente per 2-0 (6-2/6-1) e portando a casa il bronzo. Sul campo 2, dal fondo blu, è stata invece bagarre nella finale tra F.T.P. Soc. Coop. e Juve: il primo set, giocato colpo su colpo, termina 6-4 per Juve che riesce a fare “break” sul 4-4; nel secondo set cambio totale della coppia F.T.P. che, non senza sudare, ottiene il pareggio con un rocambolesco 7-5. Al super tie-break finale vince chi mantiene i nervi saldi ed è Juve a portare a casa il Trofeo Silver, col risultato di 10-8.

Equilibrata anche la finale delle 12:30 per il terzo posto Gold: Those Six vince agilmente il primo set 6-1, ma i Puntazos si rifanno sotto nel secondo (6-3), costringendo gli avversari al super tie-break, vinto infine dalla squadra di casa Those Six per 10-7.

Finale del Gold tra A-Team e Arena Padel Team molto combattuta sul campo ma con un risultato “bugiardo” che penalizza eccessivamente Arena ma che dà comunque la cifra dello spessore di A-Team, squadra che nella prima edizione “Asti Padel Teams” aveva dominato in Regular Season e ai Playoff, vincendo tutti gli incontri fino alla finale persa contro Format srl. Dopo il riscatto nell’edizione estiva, che li ha portati alle finali nazionali “Maschile Pro” di Terni 2024 come prima classificata, A-Team porta a casa finalmente anche il tanto agognato trofeo invernale, rendendosi di fatto la dominatrice nel panorama astigiano del padel a squadre. Arena Padel Team si deve accontentare di nuovo del secondo posto: il 22 settembre riuscì almeno a costringere gli avversari al tie-break nel secondo set, questa volta invece si “arena” su un doppio 6-3, ma rimane comunque una grande impresa vista la qualificazione ai Playoff Gold come settima classificata, capace in seguito di eliminare corazzate del calibro di Cisterna Padel Club (campione in carica Maschile Elite) ai quarti e Those Six in semifinale.

Alla presenza del Sindaco di Asti Maurizio Rasero, alla fine delle partite Gold si è svolta la premiazione di tutte le categorie, dal terzo al primo posto: medaglia di bronzo per Impensabili (Bronze), TSG Italia Padel (Silver) e Those Six (Gold); medaglia d’argento per Breaking Ball (Bronze), F.T.P. Soc. Coop. (Silver) e Arena Padel Team (Gold); trofeo, medaglia d’oro e maglietta targata “Errebi Mobility” e “Banca di Asti” per Asados (Bronze), Juve (Silver) e A-Team (Gold).

Premio individuale per Emiliano Josè Busato (A-Team) come miglior giocatore del campionato in seguito ai risultati ottenuti nel Ranking APT, capace di vincere tutti e 15 i set disputati durante la stagione, con una percentuale del 76% di vittorie nei 129 game giocati; meglio di lui solo Simone Porcellana (A-Team, 92% su 26 game) e Chicco Pellitteri (F.T.P. Soc. Coop., 77% su 64), ma il CSI ha deciso di premiare Busato per il maggior numero di incontri giocati.

Proprio i fratelli Pellitteri, Chicco e Diego, ideatori ed organizzatori del campionato di padel a squadre astigiano, hanno poi aperto il banchetto a base di carne argentina organizzato da Asado Fuego & BBQ, ringraziando tutti i partecipanti e ricordando a tutti i giocatori astigiani il prossimo appuntamento per le squadre di padel, ovvero la fase provinciale del Campionato Nazionale CSI 2025, sempre con la formula a squadre, che inizierà il 12 maggio e che vedrà le tre categorie (Femminile, Maschile e Misto) contendersi i due posti ciascuna per accedere alle finali di Terni che si disputeranno ad ottobre 2025.