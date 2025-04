Collegno Basket cade in trasferta contro Cecina

Sconfitta amara per Collegno Basket al Palazzetto di Cecina, dove i padroni di casa del Verodol Basket si impongono 104-90 in un match molto combattuto ma sempre in controllo dei rossoblù. I Lions, mai domi, riescono a restare agganciati alla gara fino agli ultimi minuti, senza però trovare il guizzo decisivo per cambiare l’inerzia.