Autosped BCC Derthona, Gara 3 con San Martino vale la semifinale e una pagina di storia

La gara che può valere una nuova, grande pagina di storia per l’Autosped BCC Derthona è alle porte: mercoledì 9 aprile alle ore 20.30 alla Cittadella dello Sport le ragazze allenate da coach Cutugno sfideranno l’Alama San Martino di Lupari per conquistare un posto in semifinale. Un traguardo di assoluto prestigio, che si decide in quaranta minuti: il supporto del pubblico sarà un fattore determinante per provare a spingere, come accaduto in tutta la stagione, le Giraffe verso un successo che le proietterebbe ad affrontare il Famila Wuber Schio in semifinale.

Il muro bianco, con le t-shirt ‘Dream On’, ha regalato un colpo d’occhio notevole al debutto assoluto nella post season di Serie A1, l’incitamento costante e continuo ha alimentato la rimonta di Attura e compagne, che ora si giocano in quaranta minuti il passaggio del turno.

Sarà necessario tutto il calore possibile per provare a raggiungere l’obiettivo: la Società comunica che i tagliandi per assistere all’incontro sono in vendita, a partire dalle ore 10 di oggi, sul sito di Vivaticket e presso la sede del Derthona Basket sita in via San Marziano 4 a Tortona. Alla biglietteria della Cittadella, sino a esaurimento dei posti disponibili, saranno acquistabili nel pomeriggio del giorno di gara.

Il costo dei biglietti rimane invariato rispetto alla stagione regolare: intero 10 euro, ridotto 5 euro per gli Under 18 e gli Over 65. Per gli Under 14 l’ingresso alla Cittadella dello Sport è gratuito.

Viviamo insieme la decisiva gara 3 dei quarti di finale!