Al Pala Cipir la Paffoni resta in controllo per tutti i 40': battuta Agrigento

La ripresa è il momento migliore per gli ospiti che trascinati da Scarponi provano ad accorciare e rimettersi in partita, ma è anche il momento migliore di un super Paolin, che tocca la vetta di una prestazione da incorniciare e manda a segno 9 punti nella sola frazione. Il 68-59 del 30' lascia ancora speranze alla Moncada Energy, ma Balanzoni e compagni sono perfetti nel mantenere il controllo, con Paolin e Balanzoni a tenere banco e Maruca a ergersi con precisione per tenere la distanza e portare a casa un successo fondamentale per mantenere la corsa playoff.

Paffoni Fulgor Basket Omegna - Moncada Energy Agrigento 87-74

Parziali (26-18, 23-20, 19-21, 19-15)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 20 (4/6, 4/10), Francesco Paolin 17 (2/5, 3/6), Arsenije Stepanovic 14 (3/5, 2/4), Massimiliano Ferraro 11 (1/1, 2/6), Matteo Maruca 11 (4/5, 1/5), Jacopo Balanzoni 10 (3/5, 0/1), Matteo Corgnati 2 (1/2, 0/1), Saverio Mazzantini 2 (1/4, 0/2), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Leonardo Caramelli 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Scarponi 25 (3/5, 5/7), Gabriele Romeo 12 (5/11, 0/4), Nicolas Morici 9 (3/6, 1/4), Robert Disibio 9 (3/4, 1/1), Albano Chiarastella 8 (3/7, 0/5), Fabrizio Piccone 5 (2/6, 0/5), Giulio Martini 4 (2/5, 0/0), Mait Peterson 2 (1/4, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/1, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0)