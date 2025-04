Oleggio Junior Basket: Rayen Gammoudi ufficialmente nella nazionale tunisina

Lo Squalo classe 2009, che è stato protagonista al raduno (il suo primo in assoluto) di Monastir, in Tunisia appunto, dal 31 marzo al 5 aprile, continua alla grande il suo cammino. Rayen prenderà parte, con i compagni, alla Coppa D’Arabia in Egitto a giugno e a settembre la squadra disputerà la Coppa D’Africa in Ruanda.

Lo Squalo parla direttamente dalla Tunisia, da cui farà rientro in questi giorni: «È stata sicuramente un’esperienza nuova sotto ogni punto di vista, linguistico, cestistico e atletico. All’inizio mi sono trovato in difficoltà più che altro con il relazionarmi coi compagni ma dopo il primo giorno, - dice Rayen emozionato - ho iniziato a integrarmi sempre più nel gruppo e questa cosa mi ha aiutato molto, soprattutto mentalmente perché secondo me la testa in questo contesto fa molto più delle qualità del giocatore».