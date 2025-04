MTS Tecnicaer Santena cede in casa contro Club Italia

Brutto passo falso della MTS Tecnicaer Santena , che cede 3-0 fra le mura amiche del PalaSer al Club Italia , formazione giovane, ma delle grandi doti fisiche e dai buoni miglioramenti tecnici. Destefanis e compagne non riescono ad approfittare dell'occasione per portarsi al secondo posto in classifica, ma grazie alle sconfitte di Volpiano e Volano mantengono intatto il quarto a due lunghezze dai playoff.

Coach Zanelli parte con la formazione delle ultime tre partite: Granieri in palleggio, Nardoianni opposto, Destefanis e Ruggero in centro, Riva e Malinov in banda, Formaggio libero.

Fin dai primi scambi si vedono le tigri santenesi in difficoltà a superare gli invalicabili muri avversari, che permettono al Club Itali di allungare sul 7-10. Il coach santenese chiama il primo time out discrezionale e con la solita determinazione e caparbietà le padrone di casa raggiungono le avversarie sul 14 pari. Avanti ancora le ospiti sul 16-20, ma con l'ingresso di Venco e Cabassa le tigri tornano ad agguantare il 22-22. Ma tre errori in attacco spianano la strada al 25-22 delle azzurre.

Secondo set. Fin dai primi scambi si vede una reazione da parte delle padrone di casa che si portano in vantaggio per 9-4. Le avversarie però rientrano sul 12-12. Poco oltre la metà del set entra Tesanovic al posto di Riva per dare un più di stabilità in seconda linea. Le ospiti sembrano incontenibili e prendono nuovamente le distanze 17-20. Come già nella prima frazione entrano Cabassa e Venco: rimonta, pareggio e sorpasso con annessa palla del set sul 24-23, ma la paura di chiudere gioca brutti scherzi. Si va ai vantaggi e alla fine è il Club Italia a spuntarla, 29-27.

Nel terzo e decisivo set Destefanis e compagne partono subito in svantaggio di 5 punti (3-8), ma sono brave a rimontare. Ancora una volta il parziale si decide dopo una lunga serie di scambi punto a punto, che termina ancora una volta a favore delle ospiti: 25-22 e 3-0 finale.

Prossimo appuntamento per le tigri santenesi sarà la trasferta a Chiavenna, contro il Volley Academy V&V.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 22

MTS TECNICAER SANTENA VS CLUB ITALIA 0 - 3

Parziali (22/25 27/29 22/25)

MTS TECNICAER SANTENA: Cabassa 6, Tonelli, Granieri 1, Vione, Malinov 7, Venco 1, Nardoianni 4, Ruggiero 8, Riva 16, Lazzarin, Destefanis 4 (K), Tesanovic.

Liberi: Formaggio, Greco

Allenatori: Zanelli, Demichelis

Dirigente: Cantamessa