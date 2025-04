Club76: i risultati del weekend   

In Serie A1 le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli hanno ceduto al tie-break 2-3 contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia nella finale dei Playoff Challenge A1 Tigotà. In Serie B1 MTS Tecnicaer Santena ha ceduto 0-3 contro Club Italia. In Serie B2 Chieri ha ceduto 3-1 contro L'Alba Volley. La gara contro L’Alba Volley può essere considerata un’occasione persa da parte delle ragazze di coach Moglio. Le “clubbine” pagano inesperienza e scarsa combattività nel gestire al meglio le situazioni di gioco. Top scorer per Chieri Occelli con 12 punti a referto, seguita da Zussino con 7 e Musaj e Lavagnino con 6. Prossima gara sabato 12 aprile alle 18,30 al PalaFenera di Chieri, contro GS Cagliero.

In Serie C il Club76 Playasti ha perso 3-1 contro A.F. Volley.

In U16 il Club76 Playasti ha vinto 0-3 contro Caselle Volley.

In I Divisione il Club76 Playasti ha vinto 3-0 contro Bam LPM Monvi Rosso.

Il Club76 Fenera Chieri Gold chiude la stagione conquistando il secondo posto territoriale in U13, cedendo 1-3 nella finalissima contro Vol-ley Academy Volpiano.

ALTRI RISULTATI

Sabato 5 aprile

•Trofeo Under 14 Femminile Michele Buo Girone A: Club76 Playasti Provinciale vs Monvi Bam LPM Verde 2-3

•CT14F5 F. C.T. Torino Classificazione 17-25: Stella Rivoli Volley vs Club76 Fenera Chieri Gold 0-3

Domenica 6 aprile

•Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/8° posto: Club76 Playasti vs L'Alba Volley 3-0

•Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: Club76 Playasti provinciale vs Volley Roero 3-2

•CT16F3 F. C.T. Torino Classificazione 52-58: Club76 MTS Ser Santena vs M.E.G. Impianti Bzz Piossasco 0-3