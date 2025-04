Tennis: il Momy Sport Village e la forza dello staff

Dietro ai risultati e alla forza di una Scuola il segreto è quello della compattezza dello staff che condivide il comune denominatore della crescita costante, nei numeri e nella qualità. E’ il caso del Momy Sport Village di Rivalta, nato 11 anni fa dell’idea e dal desiderio di quattro soci, Mauro, Oreste, Maurizio e Yari, di creare un luogo in cui giovani atleti potessero crescere come tennisti e come persone. La sinergia dello staff ha permesso alla struttura un’ascesa continua con un posto di prestigio tra le scuole tennis nazionali.

Il Momy Sport Village vede la sua Standard School al 10° posto della classifica nazionale “Gran Prix” delle Scuole Tennis 2024, al 33° nella graduatoria nazionale FITP delle Scuole Tennis e al 1° tra le Standard School della provincia di Torino.

Un impegno costante da parte della società, che a oggi vede in prima linea tre soci, Maurizio Lucchetti, Mauro Maggipinto e Yari Intimo, ha portato la struttura ad un continuo rinnovamento in questi 11 anni di attività. Oggi il circolo presenta 8 campi (2 in greenset e 6 in terra rossa, di cui 7 coperti nel periodo invernale), un ristorante-pizzeria, due campi da beach volley coperti tutto l’anno, una palestra attrezzata e una piscina estiva. Importanti i risultati agonistici ottenuti, come la partecipazione al campionato di B1 maschile a squadre nel 2019 e l’affermazione di singoli giocatori su scala nazionale, come il 2.2 Alessandro Spadola, anche impegnato nel circuito ITF e dei giovani del 2009 Simone Cerani e Diego Vigorita, con classifica 2.7, di Riccardo Viscovo del 2011 (3.1) e di Fabrizio Cresi del 2012 (3.2).

Anni e anni di impegno e formazione continua dello staff, vedono oggi lavorare all’interno della struttura un tecnico nazionale FITP (Yari Intimo), quattro maestri nazionali FITP, due dei quali fin da subito hanno abbracciato la realtà rivaltese (Michele Bruno Franco e Oreste Pilotto). Completano il quadro il maestro Alberto Truccone, che da prima era allievo e poi è diventato parte dello staff, e il maestro Marco Pernice. Così i due istruttori di II° grado FITP (Stefano Ricchiuti e Alessia Di Tullio, che ricopre anche il ruolo di preparatrice fisica) e tre istruttori di I grado FITP (Fabio d’Atri, già parte dello staff negli anni di Prato Fiorito) Francesca Bassi ed Elisa Catellani.

Caratteristica del centro è anche la proposta didattica che vede già dalle prime fasi un ruolo determinante della preparazione fisica, affidata a professionisti del settore: Massimiliano Coviello, Andrea Cortassa (preparatori fisici di I ° grado FITP), Cristina Gribaudo e Lorenzo Sibille (laureati in scienze motorie).

La mission del circolo, fin dagli albori, è quella di creare un punto di riferimento didattico sul territorio che permetta a bambini e ragazzi di appassionarsi allo sport del tennis, dando loro la possibilità di avere una formazione tecnica e sportiva di qualità, sia dal punto di vista didattico che umano, offrendo a chi desidera la possibilità di affrontare un percorso Agonistico/Professionistico.