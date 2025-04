BEA Chieri: le gare del settore giovanile    

Tra le gare degli ultimi giorni, l' Under 17 Uisp vince il derby della seconda gara della seconda fase Top con Unione Basket Collinare. L' Under 14 Regionale gruppo Arancio supera Area Pro 2020 (il gruppo Nero cede con Basket Bollente), l' Under 14 Femminile vince con Don Bosco Crocetta Torino nella nuova gara della seconda fase titolo (dopo la sconfitta con Derthona Basket). L' Under 13 Gold vince con Carmagnola (gruppo Arancio) e cede con Gators (gruppo Nero).

Cedono l'Under 17 Eccellenza con Collegno, l'Under 17 Regionale con Area Pro, l'Under 13 Femminile con Moncalieri e l'Under 13 Regionale con Kangaroos, l'Under 15 Uisp con Venaria.

U17 UISP

BEA CHIERI-UBC 61-50

Parziali: 14-9; 27-23; 48-39

BEA Chieri: Cordero 8, Costa 2, Griva 6, Marca 3, Pirrone 5, Stuani 26, Spennato 11, Brusco, Bonetti, Chiara, Santoro, Rodinò. All. D’Arrigo.

U14 REGIONALE

BEA CHIERI ARANCIO-AREA PRO 53-38

Parziali: 10-8; 21-18; 37-36

BEA Chieri: Fasano, Zanzon 10, Garabello, Pupeschi, Marocco 2 , Ungaro, Bonnet 8, Errico 2, Goria 6, Audisio 7, Silvestro 11, Vay 6. All. Bonifacio.

BEA CHIERI-BASKET BOLLENTE 53-73

U14 FEMMINILE

BEA CHIERI-DON BOSCO CROCETTA TORINO 57-43

Parziali: 12-21; 29-38; 39-45

BEA Chieri: Didedda, Santoro 3, Sangiorgi 19, Alessandria, Cammareri 2, Della Croce 2, Mosso, Ferrone 7, Savio, Bernardinello 10.

DERTHONA BASKET-BEA CHIERI 65-35

Parziali: 14-10; 28-28; 51-31

BEA Chieri: Didedda, Santoro, Sangiorgi 23, Alessandria, Cammareri 3, Della Croce, Mosso, Ferrone 3, Savio 2, Bernardinello 4.

U13 GOLD

CARMAGNOLA-BEA CHIERI 37-52

Parziali: 11-14; 21-29; 25-46

BEA Chieri: Maglio 4, Longo, Mariani 2, Marzullo 2, Garabello, Parizia 4, Fasano 6, Silvestro 15, Marocco 6, Errico 4, Pupeschi 5, Ungaro 4. All. Bonifacio.

GATORS-BEA CHIERI 49-27

Parziali: 22-7; 33-15; 39-17

BEA Chieri: Cordero 2, Novarese, Capriati, Russo, Bergano 7, Ascolesi, Zanzon 1, Spadaro, Vay 9, Goria 6, Chisari 2, Bacci. All. Bittner.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI-COLLEGNO 51-86

Parziali: 6-14; 25-36; 37-61

Bea Chieri: Giachino 5, Giuliano 10, Passatore 10, Marchiori 4, Milani 0, Monaco 0, Pirrello 2, Cascio 1, Mout 4, Vacca 4, Montiglio 11. All. Corrado, Ass. Diotti.

U17 REGIONALE

AREA PRO-BEA CHIERI 68-40

Parziali: 17-14, 28-26, 48-34

CHIERI: Aimi 8, Tarantino 6, Dalmasso, Mastrocola, Massari, Destefanis 6, Traversari 6, Virgilio 8, Gigante 4, Di Carlo 2. All. Grillone, Ass. Cristina.

U13 FEMMINILE

BEA CHIERI-MONCALIERI 36-29

U13 REGIONALE

BEA CHIERI-KANGAROOS 31-53

Parziali: 6-8; 22-18; 27-40

BEA CHIERI: Jarca 11, Zanellato 5, Paolino 5, Iantorno 4, Mateo 4, Navone 2, Franceschi, Gallo C., Dron, Tavazzi, Gallo D., Galliano. All. Bertulessi, Acc. Lafiosca.

U15 UISP

VENARIA BASKET-BEA CHIERI 77-67

Parziali: 20-17, 35-32, 60-50

BEA: D’Acunti 8, Lepori 2, Carena 7, Rasconi 9, Mantovani, Magnetto 2, Gamba, Vitrotti 5, Bouali 8, Dimonte 15, Cosic 11. All. Pirocca, Ass. Picchialepri.