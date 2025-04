BEA Chieri: la serie C si arrende contro Venegono

Sabato 5 aprile 2025 va in scena la penultima giornata della regular season per la Serie C Interregionale, che è ospite di Basket Venegono per un match molto importante per la classifica. Primo periodo da dimenticare per gli ospiti, che sono costretti a inseguire per tutta la gara. Nonostante questo, BEA si riprende e mette in campo una prova di coraggio e intensità, che, però, non permette di chiudere il match con i due punti.

LA GARA

Coach Conti trova una nuova pedina nelle rotazioni, con l’arrivo di Davide Boeri. Primo periodo, però, che è fortemente a tinte biancoblù. Venegono costruisce ottime trame offensive, costringendo BEA in difesa ad arrivare in ritardo sui tiri e a prende un vantaggio corposo già alla prima sirena. Nonostante questo, i chieresi trovano da subito la reazione nella seconda decina, limitando l’attacco lombardo e trovando conclusioni ad alta percentuale nell’altra metà campo. Okoro fa la voce grossa vicino a canestro, coadiuvato da Boeri e Drame. Si arriva all’intervallo con 8 punti che separano le due squadre.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, BEA sembra avere una marcia in più: Venegono va in difficoltà a tenere a bada le sgasate dei chieresi, che inanellano un ottimo parziale che gli permette di andare alla terza sirena ribaltando lo svantaggio. Ancora Okoro ad aggiornare il proprio referto, con Gatti e Possekel che colpiscono da lontano. Ultimo periodo con i Leopardi che provano a difendere il vantaggio, ma le energie spese per rientrare si fanno sentire. La coppia Bellotti-Turano è un fattore nell’attacco dei padroni di casa, che riescono a ritrovare il lume e a portarsi a casa i due punti.

IL COMMENTO

«Ennesima sconfitta per pochi punti contro una squadra che fa del talento offensivo la sua migliore arma – commenta coach Colò – È stata una partita di molta attenzione difensiva per limitare al meglio il talento offensivo dei nostri avversari. Venegono si giocava la salvezza e un piazzamento nella post season. Questo ha portato una partita nervosa e con continui strappi. Siamo riusciti a limitare al meglio i loro realizzatori ma continuiamo ad avere percentuali al tiro molto basse. Dobbiamo stare tranquilli e lavorare in queste settimane di avvicinamento ai playout. I ragazzi sanno benissimo che è in questo momento le statistiche offensive non ci stanno premiando ma la mentalità e solidità difensiva sono molto positive. Il potenziale di questa squadra è ben chiaro a tutti perché abbiamo fatto un girone di ritorno in continua crescita. Abbiamo la fortuna di allenare un gruppo molto determinato per raggiungere il nostro obiettivo».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Per chiudere la regular season, i Leopardi tornano al PalaEinaudi. Appuntamento domenica 13 aprile alle ore 18:00 per il match con Sanmaurense Pavia.

BASKET VENEGONO - BEA CHIERI 71-63

Parziali (17-9, 35-27, 53-54)

VENEGONO: Bellotti 15, Turano 13, Ghezzi 13, Caccianiga 9, Motta 6, Presentazi 6, Bertani 5, Cattaneo 4, Toluwa, Corazzon, Gardelli.

CHIERI: Okoro 16, Drame 11, Boeri 10, Possekel 9, Gatti 8, Stiffi 5, Draghici 2, Musto 2, Galliera Ricci, Ruà, Amadu, Dioum N.E. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone.