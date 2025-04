Cuneo in Final Eight della DelMonte® Boy League 2025

L’appuntamento è dal 23 al 25 maggio 2025 per la Final Eight a Fano, dove Cuneo affronterà le compagini Under 14 di Gas Sales Bluenergy Piacenza, Diavoli Rosa Brugherio, Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino, Romeo Sorrento, Sir Susa Vim Perugia e Kioene Padova.

«Un altro obiettivo raggiunto con i piccolissimi: la squadra Under 14 si è qualificata per la fase finale della Boy League, nella quale parteciperanno le migliori squadre d’Italia. È un onore per noi essere arrivati fino a questo punto. Complimenti al tecnico Andrea Marino per la gestione e la crescita perfetta di questi ragazzi. Ora giocheremo a fine maggio e avremo il tempo per prepararci al meglio, ma essere arrivati fin qui è già un grande successo. Affronteremo la fase finale con la voglia di lottare partita dopo partita, consapevoli che il livello sarà altissimo. Ancora complimenti ai ragazzi, al tecnico e in bocca al lupo» - ha dichiarato Mario Barbiero, Direttore Tecnico del settore giovanile biancoblù.

Alessandro Marino, Socio delegato al Settore Giovanile, esprime soddisfazione per la qualificazione, confermando l'impegno della società nel valorizzare i giovani talenti: «Grande soddisfazione per la nostra società per questa qualificazione alla Final Eight della Boy League, che vedrà le migliori 8 squadre d’Italia confrontarsi in questa finale di tre giorni a Fano. Il lavoro tecnico di Mario Barbiero sta iniziando a dare i suoi frutti. Un ringraziamento ai coach Andrea Marino e Andrea Testa, che durante l’anno, con grande dedizione, hanno continuato a lavorare con i ragazzi per riuscire a centrare questo obiettivo. Questo risultato proietta di nuovo Cuneo tra le formazioni migliori d’Italia e rappresenta uno stimolo per la società a investire sempre di più sui giovani e a proseguire con il miglioramento del settore giovanile».

La formazione dell'Under 14 MA Acqua S.Bernardo Cuneo è composta da: Belvolto Ludovico, Brignone Daniel, Buttafarro Stefano, Cuniberti Matteo (VBC Mondovì), Lisa Nicolò, Maiorano Paolo, Miretti Lorenzo, Paoletti Denis, Paz Y Mino Ruales Carlo, Sottile Riccardo, Vivalda Gabriele.