BEA Chieri: il Comune di Chieri conferma che sta per arrivare il parquet al Pala Gialdo

Nei giorni scorsi, il Comune di Chieri ha confermato che, nei prossimi mesi, sono previsti i lavori per dotare il Pala Gialdo di Chieri della pavimentazione in parquet . In questo modo, la casa dei Leopardi potrà ospitare le partite di basket delle categorie maggiori, comprese la Prima Squadra e tutti i campionati giovanili di Eccellenza.

Commentano Salvatore Morena e Stefano Piccionne, general manager e direttore sportivo di BEA Chieri, ma prima soci fondatori del progetto e proprietà della SSD: «Prendiamo atto con soddisfazione dell’impegno formale dell’amministrazione a rendere finalmente il Pala Gialdo adeguato alle necessità della pallacanestro di alto livello, in tempo utile per l’inizio della nuova stagione sportiva. Da tempo sottolineiamo l’urgenza degli interventi sulla pavimentazione, per adeguare la struttura ai regolamenti federali e al livello raggiunto dal progetto Leopardi con professionalità e sacrifici, anche economici. Questi, per noi, sono stati anni di rapida crescita, con innumerevoli che oggi ci collocano tra i club emergenti a livello regionale e interregionale».

Continuano Morena e Piccionne: «I lavori non erano più rimandabili e siamo soddisfatti che questo sia stato compreso. Per la nostra società, il Pala Gialdo è e sarà sempre un luogo centrale e irrinunciabile per lo sviluppo dei progetti sportivi e formativi dei Leopardi. Le migliorie annunciate saranno uno stimolo per continuare i nostri percorsi di crescita, a tutti i livelli, in ambito sportivo e non solo. Il Pala Gialdo è la nostra casa e poter giocare di nuovo lì con tutte le squadre ci permetterà di continuare a investire sul territorio. L’adeguata pavimentazione aiuterà anche l’associazione temporanea di imprese di gestione dell’impianto a sostenere l’oneroso carico necessario a mantenere attivo uno spazio importante per tutta la comunità chierese».