Dodecarun, doppietta di Sofia Cafasso

«Questa era la mia prima mezza maratona – ha detto dopo la gara, chiusa in 1 ora 24’03” – Il tempo non è eccezionale, anche per il percorso piuttosto impegnativo, con molti tratti su sterrato e in falsopiano, ma per me è stato un ottimo allenamento in vista della stagione in pista».

Beniamino Sovera (Atletica Saluzzo), piazzandosi al nono posto in 1 ora 21’43” nella gara vinta da Alessandro Cafasso in 1.11’37”, ha conquistato la vetta della classifica.

La prossima prova del circuito Dodecarun è la Stralessandria, classica di 5,5 km in calendario domenica 11 maggio. Il programma completo prevede un totale di 20 gare, tra cui 2 su strada certificate e 3 in pista. Per entrare in classifica sarà necessario iscriversi ad almeno 12 prove (di qui il nome “Dodecarun”). Il regolamento prevede, sia in campo maschile sia in campo femminile, una graduatoria assoluta e 10 graduatorie di categoria: da Junior/senior a M75+.

I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6350 a 1100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 10.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Queste le classifiche del circuito Dodecarun dopo le prime tre prove:

Assoluta maschile. 1. Sovera (Atl. Saluzzo) 100 punti; 2. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 80; 3. Zanotti (Atl. Pinerolo) 68; 4. Chiocchi (Atl. Borgaretto ’75) 66; 5. Steri (Atl. Santhià) 64; 6. Ferrato (Atl. Saluzzo) e Rono (Kenya) 60; 8. Cafasso (Alpi Apuane), Kiplagat (Kenya) e Fornero (Sportification) 58; 11. Letaya (Kenya) 56; 12. Daniele (Atl. Canavesana) e Alfieri (Casone Noceto) 54; 14. Ferrante (Podistica None), Giacomotti (Sport Proiect Vco) e Lupo (Torino Road Runners) 52; 17. Andronico (Valle Varaita), Mattio (Valle Varaita) e Brignone (Cambiaso Risso Genova) 50; 20. Caielli (Runcard), Dematteis (Valle Varaita) e Gronchi (Runcard) 48.

Assoluta femminile. 1. Cafasso (Battaglio Cus TO) 120; 2. Capustin (Giannonerunning) 98; 3. Gioia (Giannonerunning) 80; 4. Cammaleri (Borgaretto ’75) 68; 5. Jebet (Kenya) 60; El Kannoussi (Atl. Saluzzo), Pistone (Base Running) e Shimket (Etiopia) 58; 9. Definis (Borgaretto ‘75), Marquet (Atl. Cogne), Neri (Equilibra Running) e Roatta (Bracco Atletica) 56; 13. Borello (Atl. Canavesana) e Panait (Giannonerunning) 54; 15. Rolle (Lib. Forno Sergio Benetti) e Theofilidou (Grecia) 52; 17. Primo (Borgaretto ’75), Sanso (Atl. Alba) e Zanella (Equilibra Running) 50; 20. De Martino (Atl. Venaria), Girardi (Atl. Pinerolo) e Vitton (Cogne) 48.