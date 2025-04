Il BCC mette in campo orgoglio, ma nel secondo tempo San Martino vince partita e serie

Si chiude con la sconfitta in gara 3 dei quarti di finale playoff contro l’Alama San Martino di Lupari la prima stagione in A1 dell’Autosped BCC Derthona. La squadra allenata da coach Cutugno impatta bene la gara, conduce per tutto il primo tempo e rimane a contatto fino ai minuti iniziali dell’ultimo periodo, che scavano il solco decisivo in favore delle ospiti.

Il bilancio della prima annata nella massima serie è comunque straordinario: la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, il raggiungimento dei playoff e del quarto posto con anticipo rispetto al termine della regular season e tanti momenti storici segnano con orgoglio la stagione dell’Autosped BCC Derthona.

Avvio di gara ad alta intensità alla Cittadella dello Sport: le due squadre giocano a viso aperto, con energia e agonismo. L’Autosped conduce per larghi tratti, ma San Martino rimane a contatto sfruttando la verve nel tiro da fuori (5/7). Al 10’ padrone di casa avanti 23-21. Le Lupe partono con uno 0-7 di break nel secondo periodo, prima che il BCC cresca di intensità, rallentando l’attacco avversario e operando il controsorpasso. La partita scorre all’insegna del grande equilibrio, e all’intervallo le Giraffe conducono 40-36.

Al rientro dagli spogliatoi, le ospiti piazzano un parziale di 2-12 che mette due possessi pieni tra le due formazioni (42-48) a metà del terzo quarto. Dotto e Zahui sbloccano l’attacco Autosped, consentendo alle Giraffe di accorciare sino al 51-53 del 30’. Nell’ultima frazione, San Martino trova una grande precisione balistica nel tiro da fuori e punisce la difesa della squadra allenata da Cutugno: il canestro da tre punti di Del Pero a due minuti dal termine vale il vantaggio in doppia cifra (67-77). Il BCC, nonostante gli sforzi, non riesce più a riavvicinarsi e termina la propria stagione con la sconfitta per 72-82.

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Faccio i complimenti a San Martino di Lupari, che ha meritato di passare il turno. C’è un po’ di rammarico per come abbiamo finito la stagione, davanti al nostro pubblico. Ringrazio lo staff che mi ha permesso di avere dodici giocatrici schierabili stasera, ringrazio tutte le giocatrici per la splendida stagione, con i grandi risultati che abbiamo conseguito. Ringrazio anche la dirigenza che mi ha riconfermato. Stasera loro hanno avuto più fame e precisione di noi nei momenti importanti della gara. Noi abbiamo avuto un buon impatto, siamo riusciti a limitarle nel primo tempo, ma qualcosa non ha funzionato tra terzo e ultimo quarto».

Le parole di Nathalie Fontaine: «È stata una gara dura, che non è finita come speravamo. Abbiamo lottato, ma alcuni errori difensivi, soprattutto nell’1 contro 1, hanno fatto la differenza».

Tabellini

Autosped BCC Derthona-Alama San Martino di Lupari 72-82

Parziali (23-21, 40-36, 51-53)

BCC Derthona: Dotto 9, Marangoni, Fontaine 11, Milani ne, Premasunac 2, Leonardi 6, Zahui B. 11, Arado 2, Attura 7, Melchiori, Penna 24, Gatti ne. All. Cutugno

San Martino: Simon 9, D’Alie 18, Cvijanovic 11, Cedolini ne, Gilli, Del Pero 7, Pilatone ne, Piatti ne, Robinson 20, Bickle 17. All. Piazza