Giaguari Torino: il prepartita in vista della sfida in trasferta contro i Lazio Marines 

Il girone di ritorno inizia in trasferta a Roma, contro quei Lazio Marines battuti abbastanza nettamente alla prima giornata di campionato per 48-14.

In casa giallonera non ci si fanno troppe illusioni: i Marines visti nelle giornate successive alla prima di campionato sono lontani parenti di quelli incontrati all’esordio stagionale, e la partita di domenica prossima non sarà certo una passeggiata.

Il rientro di Rinaldi darà sicuramente un’arma in più al quarterback laziale Norwood, che all’andata soffrì proprio la mancanza di un bersaglio pericoloso come il giovane ricevitore, che metterà a dura prova la secondaria torinese, guidata dal trio di Interceptors Latorraca - Lazzaretto - Pochettino, sin qui capaci di mettere le mani su ben 10 lanci dei quarterback avversari.

Per i Marines si tratta di una partita fondamentale per togliersi dalla zona playout, e staccare i Pirates, ma anche per tentare un riaggancio alla zona playoff che, al momento, dista una sola vittoria.

Per i Giaguari, invece, una vittoria significherebbe socchiudere la porta della post season, mentre una sconfitta rischierebbe di rimescolare le carte e rimettere in gioco anche il secondo posto per le inseguitrici, soprattutto in vista della partita con le Aquile della giornata successiva.

Coach Ramler e coach Hakala hanno lavorato, in queste due settimane, sugli errori commessi a Firenze ed hanno preparato la squadra ad una trasferta che può nascondere diverse insidie, a partite dal lungo viaggio verso la capitale, senza lasciare nulla al caso, come loro abitudine e cercando sempre e comunque di improntare la preparazione della squadra nella consapevolezza dei propri mezzi e della necessità di migliorarsi giorno dopo giorno per arrivare pronti ad affrontare l’avversario di turno.

Dopo questa partita la IFL osserverà un turno di riposo per le festività pasquali e per l’amichevole della Nazionale che vedrà impegnato il Blue Team a Cagliari contro il Canada sabato 19.

I Giaguari torneranno in campo la domenica successiva, ancora in trasferta, in quel di Ferrara nella rivincita con le Aquile, una partita che potrà dare qualche indicazione definitiva per il proseguio della stagione.

Ma, come insegnano coach Ramler ed il quarterback Evan Lewandowski, prima bisogna affrontare e battere i Marines. Al resto si penserà a tempo debito.