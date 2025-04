Eurogymnica pronta al terzo e decisivo appuntamento del campionato di A1

Sabato 12 aprile, a Osimo, andrà in scena il terzo e ultimo appuntamento della regular season del Campionato di Serie A1 di Ginnastica Ritmica – Trofeo San Carlo Veggy Good . Tra le dodici squadre in gara, scenderanno in pedana anche le ginnaste dell’ Eurogymnica Torino , unica società piemontese presente da diversi anni nella massima serie del campionato nazionale.

La trasferta marchigiana rappresenta per le biancoblù un vero e proprio dentro o fuori. L’obiettivo è infatti la permanenza in Serie A1: servirà però una grande impresa, in questo momento molto difficile visti i punteggi pregressi. Il quartetto composto dalla capitana Aurora Bertoni, Virginia Cuttini, dalla junior Sara Parente e dalla ginnasta olimpica cipriota Vera Tugolukova, in prestito al club torinese, ha chiuso entrambe le prime due tappe del campionato – disputate a Chieti il 22 febbraio e a Forlì il 15 marzo – in decima posizione.

Non è mancato un pizzico di rammarico, espresso dalla dirigenza e dalle atlete stesse, per non essere riuscite a esprimere pienamente il proprio potenziale e risalire la classifica. A incidere sul risultato, anche l’agguerrita concorrenza e l’assenza di due atlete fondamentali per la storia recente del club, ma motivo di grande orgoglio per tutta l’Eurogymnica Torino: Laura Golfarelli, attualmente impegnata con la Squadra Nazionale senior all’Accademia di Desio in vista dei prossimi impegni internazionali, e Chiara Cortese, capitana della Squadra Nazionale junior, di base a Settimo Torinese da settembre per preparare le imminenti competizioni europee e mondiali.

La gara di questo fine settimana sarà quindi decisiva per le ginnaste guidate dalla Direttrice Tecnica Tiziana Colognese e da Elisa Vaccaro, che cercheranno di ottenere punti preziosi per migliorare la loro attuale posizione in classifica e conquistare la salvezza. Assente la cipriota Vera Tugolukova, il quartetto biancoblù sarà composto da Aurora Bertoni, Virginia Cuttini, Sara Parente e dall'esordiente Eglissa Lika.

Osimo sarà anche il teatro della definizione delle prime sei squadre che accederanno alla Final Six, fase conclusiva del campionato, in programma al Pala Gianni Asti di Torino sabato 17 maggio 2025. Per il quinto anno consecutivo, l’organizzazione della finalissima è stata affidata proprio a Eurogymnica Torino, che – sotto la guida del Presidente Luca Nurchi, del Direttore Sportivo Marco Napoli e con il supporto dei tanti volontari dell’Onda Blu – darà vita a un evento spettacolare, pensato per tutti gli appassionati di questa disciplina.

Attualmente, a guidare la classifica generale del Campionato di Serie A1 sono l’Udinese, seguita dalla Motto Viareggio e dall’Armonia d’Abruzzo Chieti.

Alle ginnaste torinesi, non resta che dare il massimo in pedana, con grinta, determinazione e talento, per centrare ancora una volta un risultato importante.