In parziale accoglimento del reclamo della Società, la Corte Sportiva d’Appello ha revocato la squalifica di una giornata al giocatore Christian Vital, applicando allo stesso il provvedimento della deplorazione.

La guardia americana sarà dunque regolarmente a disposizione del coach Walter De Raffaele per la trasferta di domenica prossima in casa del Banco di Sardegna Sassari per la 26ª giornata della Serie A Unipol.