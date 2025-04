RA Rally Regione Piemonte presentato in Comune ad Alba

E’ stata presentata oggi, nel salone consiliare del Municipio di Alba, la 19^ edizione del #RA Rally Regione Piemonte , seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco , in programma per questo fine settimana. L’evento, ideale identità del territorio, conta 158 iscritti in totale, le adesioni pervenute a Cinzano Rally Team , contate in 83 per la gara “tricolore” e 75 per l’avvio della Coppa Rally di zona 1, ma soprattutto ha confermato il proprio respiro internazionale con ben 13 Nazioni rappresentate in totale . Si avranno concorrenti che arrivano da Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, San Marino, Slovenia, Sri Lanka, Svezia e Svizzera.

Grande interesse e riflettori puntati sull’evento anche per il grande ritorno del marchio Lancia, un’anteprima di quello che Lancia Corse HF proporrà dalla prossima tappa “tricolore” della Targa Florio, ossia il trofeo Lancia Ypsilon. Lo storico marchio “da rally” sarà presente ad Alba con la propria hospitality ma soprattutto farà presenza in gara facendo debuttare otto esemplari della Lancia Ypsilon HF nella categoria Rally4.

GLI INTERVENTI della conferenza stampa, moderata da Nicola Villani:

ALBERTO CIRIO, PRESIDENTE REGIONE PIEMONTE: «Con grande soddisfazione possiamo dire di poter vedere un rally corrersi in un territorio UNESCO. Questo è un messaggio importante e dobbiamo ringraziare l’organizzazione. Dico: questa competizione, non è una spesa, ma un investimento, in virtù dell’impatto economico che ha essa con il territorio ed il bello è che molte persone arrivano da noi, il bello è che conoscano questa terra magari grazie al Rally di Alba e ci ritornino da turisti. Quindi noi convintamente siamo sostenitori di questa manifestazione e chiudo con un dato. Il Rally di Alba, oggi Rally Regione Piemonte sta in una legge della nostra regione. Abbiamo voluto consolidare, data l'importanza di questo come un grande evento, così come è stato un grande evento la partenza dei giorni d'Italia, il passaggio del Tour de France, non dimentichiamo che abbiamo la salita ufficiale che vuol dire la partenza ufficiale della Vuelta. Quindi noi facciamo il triplete, da juventini, non abbiamo altri triplete! È una tappa della Vuelta, quindi voglio ricordare che ci sta lavorando sindaco Gatto con Daniele Sobrero, parte proprio da Alba e raggiunge Limone Piemonte e sarà nel mese di agosto e quindi i grandi eventi sportivi che toccano questa città e questo territorio. Grazie sindaco perché la continuità nelle cose buone è giusta e grazie anche di aver aperto la sala del consiglio comunale per questa conferenza di presentazione. Guardate, questo è il luogo in cui è passata la storia della città e passa la storia della città. Il fatto che il sindaco di Alba abbia voluto aprire questa sala e farla diventare la coreografia della conferenza stampa di presentazione della gara, credo che parli da solo di quanto noi crediamo in questo evento e grazie a voi che ci lavorate con Impegno passione e anche un po' di “incoscienza”, perché ogni anno le difficoltà aumentano. Noi siamo sempre al vostro fianco. Grazie!».

BRUNO MONTANARO, PRESIDENTE CINZANO RALLY TEAM: «Un benvenuto a tutti e grazie, grazie davvero di cuore per la passione che tutti mettete verso la nostra gara. Un ringraziamento enorme a tutte le persone che fanno si che il nostro lavoro possa andare avanti, a tutto lo staff organizzativo, alle istituzioni che ci stanno al fianco con passione, davvero un grazie infinito!».

ALBERTO GATTO, SINDACO DI ALBA: «Benvenuti nella sala consiliare del Comune di Alba, come ha detto poco fa il presidente della Regione Alberto Ciro, che ringrazio per la sua partecipazione questa sera. Abbiamo voluto ancora una volta aprire al pubblico e aprire anche per un evento un po' inusuale rispetto all'utilizzo che di solito si fa di questa sala, ma proprio perché essendo un evento importante, essendo un evento anche straordinario nel suo genere e che vede anche il coinvolgimento di un territorio intero, guardavo prima sono dieci i comuni coinvolti. Ci sono anche qui alcuni sindaci di questi comuni che attraverseranno nel Rally Regione Piemonte. Mi fa piacere anche vederli, un benvenuto anche a loro. Questa è una manifestazione importante che noi come anche nuova amministrazione insieme all'assessore allo sport abbiamo voluto confermare e ribadire anche con un sostegno economico, ma non solo, anche dal punto di vista organizzativo, perché come tutti ben sappiamo il Rally occupa spazi, forse crea anche qualche difficoltà, ecco, ma come ho detto anche ad alcuni cittadini che mi chiedevano, ho detto credo che questo sia uno sforzo, un bello sforzo con cui poi ripagare. Ecco, anche un po' di sacrificio perché questa manifestazione è così importante e così straordinaria per il nostro territorio perché ha delle ricadute davvero importanti in termini economici, pensiamo alle strutture alberghiere, pensiamo ai locali collettività, ai locali commerciali della nostra città, ma non solo. In un periodo in cui il turismo non è ancora partito o partirà nelle prossime settimane, ecco, che consente anche a loro di poter lavorare, di poter anche andare avanti e sopravvivere. Un grazie a Cinzano Rally Team, a tutto lo staff che fin dal giorno del mio insediamento è venuto a trovarmi, a spiegarmi come funziona e quindi ci siamo messi subito subito in moto per dare alla città e soprattutto voi la possibilità di organizzare la manifestazione nel miglior modo possibile e senza particolari intoppi. Quindi davvero grazie di cuore a tutti, grazie alla Regione che vi è vicina e che ci sta vicino e che ci sostiene anche in queste iniziative e grazie soprattutto agli organizzatori che ho trovato in voi, persone oltre che esperte e questo ci mancherebbe organizzando un rally, ma soprattutto dei grandi appassionati perché senza passione tutto questo non sarebbe assolutamente possibile. Quindi davvero grazie».

LAURA CAPRA, SINDACO DI SANTO STEFANO BELBO: «Siamo felicissimi di essere di nuovo qui e di poter ospitare, come facciamo ormai dal 2019, quello che era il Rally di Alba, oggi Rally Regione Piemonte. Poi noi ospitiamo anche il “Trofeo delle Merende” che è diventato Rally di Santo Stefano Belbo. Quindi lo diciamo con orgoglio perché il nostro territorio Santo Stefano ha una tradizione rallistica, ci sono tantissimi appassionati, anche altri nostri concittadini sono piloti o navigatori, quindi siamo davvero molto contenti. Quindi siamo entusiasti di sostenere sia con il nostro contributo economico, ma anche logistico e organizzativo questa meravigliosa iniziativa. Il mio ringraziamento va innanzitutto agli amici del Cinzano Rally Team per la bellissima collaborazione che ormai si è si è instaurata, ormai è diventata una tradizione ospitare il rally e come dicevamo, Santo Stefano ospiterà in questi giorni lo shakedown e poi la prova speciale, la Power Stage. E’ anche un orgoglio perché anche come diceva il presidente Cirio, è un rally che è diventato un punto di riferimento a livello internazionale, 13 nazioni rappresentate che corrono sulle nostre colline patrimonio dell'umanità, verranno tanti appassionati che perché no, poi possono anche cogliere l'occasione di tornare sul nostro territorio in altri momenti. E poi di nuovo, come diceva il presidente l’importanza della ricaduta anche a livello economico che ha sull’indotto, perché davvero in questi giorni i bar, i ristoranti, le strutture ricettive sono piene, è evidente che abbiamo bisogno di eventi come questi e continueremo a sostenerli. Quindi possiamo dire che noi siamo sempre grandi sostenitori del Rally Regione Piemonte e degli amici del Cinzano Rally Team».

FABIO CAROSSO, CONSIGLIERE REGIONALE, EX PILOTA RALLY: «Mi piange il cuore non essere tra i protagonisti, però effettivamente ho un periodo che ho tanti impegni e quindi purtroppo non riesco a correre, ma sono qua al fianco di tantissimi cari amici, al fianco del Cinzano Rally Team, perché con loro la passione che condividiamo è da ormai da 25 anni ed è una qualcosa che ti rimane nel cuore ed è più forte di noi. Quando vediamo le macchine da corsa anche solo parcheggiate o accese per scaldare i motori, ti sudano le mani. Questo vuol dire che nel cuore hai veramente una passione molto forte. Questo è un rally che ha questa valenza dal punto di vista tecnico. Le strade sembrano nate per quello e mi rendo conto che nel lavoro organizzativo ogni anno si alza l'asticella per voi per far sì che questo Rally abbia il posto che merita e lo abbia nella maniera adeguata. E senza dubbio le prove sono tra le più belle a livello nazionale, forse internazionale. Io ho avuto la fortuna di correre su queste strade, quindi le conosco molto bene. Sono strade che, insomma, cambiano molto da una prova all'altra, sono veramente entusiasmanti. Bello è il paesaggio perché poi quando corri è anche bello vedere dove sei; mi è capitato di correre in altre gare d'Italia, senza nulla togliere, però effettivamente quando sei in un bosco non vedi nulla, qui invece arrivi su dei crinali che a un certo punto non ti aspetti neppure. Devo fare i complimenti ai ragazzi dell’organizzazione, che nonostante le grandi difficoltà e le complicazioni che in questi anni purtroppo sono aumentate, non demordono e dobbiamo essere tutti al loro fianco, come hanno detto i sindaci prima, perché è solo la squadra che vince, soprattutto essere al loro fianco, non solo economicamente, come diceva il presidente Alberto Cirio, anche il sindaco Gatto, ma dobbiamo essere pronti anche ad aiutarli in quelle, diciamo così, difficoltà che tutti i giorni incontrano magari anche solo perché una strada o magari il collaudo oppure una frana, ecco, ci sono dei momenti veramente difficili che anche gli organizzatori come dire, subiscono un po' di sconforto. Ecco, noi siamo al loro fianco, lo saremo sempre perché, come è stato detto, questa è una gara magnifica, bella che porta sul territorio tantissime persone che ritornano poi con le famiglie nei prossimi mesi».

MICHELE QUAGLIA, VICEPRESIDENTE CONFARTIGIANATO CUNEO E CONSIGLIERE NAZIONALE CATEGORIA MECCATRONICI: «Grazie agli organizzatori, siamo al quarto anno che abbiamo la possibilità di ritagliarci un piccolo spazio parlando soprattutto dell’iniziativa come Confartigianato Cuneo Autoriparatori riguardo alla sicurezza stradale e al nostro impegno nei confronti della carta europea sulla sicurezza stradale.

Quindi questo è fondamentale perché lo sport è qualcosa di straordinario che insegna dei valori i giovani, li impegna innanzitutto in qualcosa che è veramente molto importante e poi ovviamente le corse, il mondo delle corse in questi anni in particolare rally ancora di più, abitualmente aperto pubblico, ma in generale si sta portando avanti questo discorso di cercare di far capire che solo correndo una gara si possono fare certe cose. Su strada la sicurezza è fondamentale e ogni elemento è importante, dalla manutenzione delle strade, da come viene tenuto l'ambiente circostante, da come ci comportiamo al volante perché dico sempre, oggi la tecnologia ci può sì salvare, ma il primo la prima tecnologia fondamentale è chi guida, chi volante che deve sempre avere presente questo concetto che non va mai perso di vista»

BRUNO DE PIANTO, RESPONSABILE CAMPIONATO ITALIANO RALLY JUNIOR: «Siamo venuti l'anno scorso per la prima volta ad Alba, ci siamo trovati benissimo ed ecco perché quest'anno questo è rientrato all'interno del campionato del CAR Junior. Il campionato è monomarca, quindi è utilizza le Renault Clio Rally5. Le vetture sono uguali per tutti, gli pneumatici sono uguali per tutti e questo sta alla base del regolamento perché deve trionfare il talento di questi ragazzi e non la bravura tecnica nel preparare la vettura. Il team è Motorsport Italia, scelto dalla Federazione che ha vinto una gara europea e quindi siamo ormai al sesto anno di questo campionato. Ci ha dato parecchie soddisfazioni, abbiamo alcuni piloti che attualmente che corrono nel campionato del mondo, altri che corrono nel campionato europeo e ricordo che la federazione al vincitore dà un contributo veramente importante che serve proprio alla sua carriera internazionale. Quindi ogni anno scopriamo almeno un nuovo talento, dico almeno uno perché oltre al vincitore, anche ad un pilota che si è contraddistinto durante l'anno, viene dato un budget che è quello che serve per intraprendere una carriera internazionale il più seria possibile».

TOBIA CAVALLINI, TEAM PRINCIPAL TOYOTA GAZOO RACING ITALY: «La nostra macchina da trofeo è cresciuta molto. Quest'anno il pilota ufficiale prescelto Thomas Paperini ha debuttato sfortunatamente Ciocco, è il prodotto di questo monomarca perché Toyota Gazoo Racing crede molto nel valore delle persone e nello sviluppo dei talenti ovviamente che crescono nella sua filiera. Per cui Paperini è stato il il prodotto. Lo scorso anno a noi la gara ha portato particolarmente fortuna perché abbiamo vinto con Giandomenico Basso che ha portato la GR Yaris Rally2 alla prima vittoria al mondo su asfalto, per cui grande soddisfazione. Questo weekend c'è la novità di Fabio Andolfi che sarà al posto di Paperini e per lui sarà, insomma, un impegno importante, credo molto emozionante, un cambio di programma per tutti “al volo” questo in questo ambito così competitivo. Il campionato italiano ha infatti un livello di competitività pazzesco. Purtroppo noi abbiamo avuto questo incidente di percorso proprio nella prima gara, per cui velocemente abbiamo dovuto trovare un sostituto e riteniamo Andolfi possa essere il sostituto migliore».

EUGENIO FRANZETTI, LANCIA CORSE: «Siamo molto felici, emozionati, abbiamo fatto una corsa pazzesca per essere qua. In realtà il nostro trofeo inizia alla Targa Florio che è tra quattro settimane. La vendita della nuova Ypsilon HF ha avuto un successo incredibile. Abbiamo venduto 90 macchine in 4 mesi. Solitamente se ne vendono 100 in un anno, quindi abbiamo fatto un record e poi soprattutto il vero record sono stati gli iscritti al trofeo. A un certo punto abbiamo dovuto fermarci a 40 perché sono tanti, tantissimi e per una questione proprio anche di capacità di sviluppare di produrre le macchine, ma anche una capacità logistica e organizzativa anche in campo gara e quindi abbiamo deciso avviare il trofeo dalla Targa Florio. Poi però non potevamo non essere qua, dovevamo esserci, facciamo il nostro “numero zero”. Il Piemonte è la regione del brand Lancia e che ritorna nei rallies dopo più di 30 anni e volevamo che questa cosa accadesse qua. È chiaro che poi realizzarla è stata una corsa contro il tempo pazzesca da tutti i punti di vista perché poi è una macchina grossa quella che abbiamo messo in piedi”. Avremo 25 giornalisti, avremo degli influencer, avremo ospiti dei club, alla fine muoviamo 150 persone, 50 camere d'albergo, insomma una macchina grossa e oltre alla macchina, diciamo, organizzativa, siamo riusciti a produrre nuove macchine, otto sono qua, sette correranno, quindi come dire siamo contenti sapendo che abbiamo ancora tanto tanto da fare, ovviamente».

Il #RA Rally Regione Piemonte targato duemilaventicinque avrà il compito di aprire la Coppa Rally di Zona 1 w sono poi annunciate diverse altre titolarità: le serie promozionali GR Yaris Rally Cup, Suzuki Rally Cup, Pirelli "Star Rally4 Top" e “Accademia”, quella Michelin e l'R Italian Trophy, questi ultimi riferiti alla sola Coppa di Zona.

I DETTAGLI DEL PERCORSO

Vetrina d’eccellenza per il Piemonte, andando a comporre una sfida dal retrogusto forte, con un percorso disegnato sia per rendere avvincenti i duelli in macchina che per valorizzare i paesaggi. Le prove speciali si svilupperanno su un percorso che di sicuro prosegue la tradizione, nel quale sarà inserita la “Super Prova Sparco” sul circuito allestito nella zona industriale di corso Asti, ad Alba, in grado di consentire al pubblico di ammirare tutto il suo svolgimento dalle tribune. Di nuovo significativo anche il coinvolgimento di Santo Stefano Belbo, il cui territorio è interessato da shakedown e prove speciali, tra cui la “powerstage” entrambi in diretta televisiva su ACI SPORT TV SKY 228.

IL PROGRAMMA

La gara entrerà nel vivo da giovedì 10 aprile, con le operazioni di verifica sportiva e tecnica (tra Piazza Medford e Piazza Prunotto in Alba), poi motori accesi per lo Shakedown, il test con le vetture da gara, in programma venerdì 11 dalle 13.30 alle 18,00 con suddivisione in turni.

Le sfide si snodano su tre giorni, con partenza il venerdì 11 aprile alla sera (ore 20,00, con precedenza ai concorrenti della Coppa di Zona) e arrivo con premiazione alla domenica 13 aprile (ore 16,21) dopo aver percorso di 112,800 chilometri di distanza competitiva, punteggiati da 13 prove speciali, mentre è ridotto a 8 Prove Speciali il percorso della gara per il Campionato di Zona (69,840 Km), la quale seguirà la corsa del tricolore durante la giornata di sabato 12 aprile, tornando ad Alba dalle ore 19,41.

Nel sito internet rallyregionepiemonte sono presenti tutte le informazioni per seguire l’evento.