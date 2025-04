La Reale Mutua Torino ’81 Iren attende il Piacenza Pallanuoto 2018

Dopo la sconfitta esterna contro la capolista Chiavari per 11-10, la Reale Mutua Torino ’81 Iren torna alla piscina Stadio Monumentale questo sabato contro il Piacenza Pallanuoto 2018 per la diciannovesima giornata di campionato. I gialloblù, con la sconfitta contro il Chiavari, sono ancorati al secondo posto in classifica, mentre gli emiliani, noni in classifica, arrivano dal pareggio per 10-10 contro il Waterpolo Milano Metanopoli.