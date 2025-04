La Tecnoengineering Moncalieri chiude la regular season contro Broni

L’ultima giornata della stagione regolare è alle porte per la Tecnoengineering Moncalieri , che sabato tornerà a calcare il parquet del PalaEinaudi per la tredicesima giornata di ritorno del campionato Techfind Serie A2 . Le Lunette ospiteranno la Logiman Broni a distanza di tre mesi dalla gara d'andata, in cui Moncalieri sbancò il Palaverde con una vittoria per 82-84 dopo due overtime.

La sfida di sabato non avrà ripercussioni sul destino delle due squadre: se Logiman Broni ricopre saldamente il 6° posto in classifica, che garantisce il passaggio ai playoff, le gialloblù dovranno passare dai playout per assicurarsi la salvezza dopo la sconfitta per 61-50 subita nello scontro diretto contro la Salerno Ponteggi. Per Moncalieri si tratterà di un test utile a unire la squadra in vista della prima fase dei playout, che scatterà il 19 aprile. Coach Terzolo si affiderà ancora una volta a Sammartino e Mitreva, autrici rispettivamente di 20 e 14 punti nell’ultima giornata, mentre sotto canestro sarà cruciale il contributo delle lunghe a partire da Ngamene, che già all’andata mise a referto dieci rimbalzi totali complicando l’azione di Broni nel pitturato.

Logiman Broni arriverà al PalaEinaudi per chiudere al meglio un girone di ritorno di grande crescita. La squadra lombarda ha vinto sette delle ultime otto partite, fermata solo sul campo di Costa Masnaga, scalando la classifica fino al 6° posto. A guidare il team di coach Diamanti saranno Nasraoui, che nell’ultima giornata ha fatto registrare il suo season high (23 punti), e Morra, pivot decisiva lungo tutta la stagione con diciannove partite su venticinque in doppia cifra.

Le due squadre scenderanno in campo domani, sabato 12 aprile, alle ore 20:30 con ingresso gratuito al PalaEinaudi. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Moncalieri Basketball. La direzione di gara sarà affidata ai Sig.ri Migliaccio Matteo (Primo Arbitro) e Alessi Nicola (Secondo Arbitro).