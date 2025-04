La Novipiù Monferrato riceve Vicenza

I biancorossi di coach Gabriele Robson Ghirelli sono alla ricerca della miglior casella possibile nei Play-In, dopo aver disputato una buona stagione. La gara di andata vide i padroni di casa imporsi 73-69. I due roster da allora sono rimasti pressochè invariati. I principali punti di forza di Vicenza provengono dall'esperienza di Giovanni Gasparin e dalla vena realizzativa di Gian Paolo Almansi, top scorer di squadra. Con loro in quintetto la solidità di Mattia Da Campo. Nel reparto esterni dalla panchina sarà fondamentale l'apporto del playmaker Valerio Cucchiaro, e la fisicità dell'ala Tommaso Marangoni. Sotto canestro lo spagnolo Federico Ucles 13.8 punti e 8.8 rimbalzi di media e il centro ex Cantù Curtis Nwohuocha. Dalla panchina Lorenzo Vanin e Nicholas Carr.

Martinoni e compagni stanno finalmente trovando continuità con 4 vittorie nelle ultime 5 gare e prestazioni concrete e convincenti. La classifica non permette di fare troppi calcoli, chiudere al 7° e 8° posto permetterebbe di saltare il primo turno Play-In e giocare la gara in casa, mentre invece il 6° posto che garantirebbe l'accesso diretto ai playoff dista 2 punti, posizione attualmente occupata da Faenza e Mestre. Coach Corbani continuerà a lavorare partita dopo partita cercando di portare a casa il miglior piazzamento possibile.

Francesco Guerra - Play Novipiù Monferrato Basket: «Anche per domenica, come ormai da due o tre gare, sarà per noi una finale. Tutte le partite che mancano saranno decisive e non possiamo permetterci errori. Contro Vicenza saremo molto pronti a non concedergli nulla, anche perchè loro sono una squadra preparata ed esperta e dovremo essere sul pezzo senza mai mollare.»

INFO BIGLIETTERIA - È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì dalle 17 alle 19.30, sabato 10-13, domenica 10-13 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA - La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.