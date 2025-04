Ultima fra le mura di casa della regular season. Girone play-in Gold agli sgoccioli: per la quarta sfida di ritorno l'Oleggio Magic Basket attende Use Basket Empoli sabato 12 aprile alle ore 20.30 a Boffalora.

A lanciare la carica è Omar Karem: «Come contro le altre squadre toscane, mi aspetto una partita dura soprattutto fisicamente, - dice lo Squalo - non vogliamo assolutamente 'riposare' pensando che siamo già ai playoff: è vero, ma bisogna portarsi dietro più punti possibile per la classifica finale».