Serie B Interregionale: Collegno a caccia di punti per blindare la classifica

A tre giornate dal termine della seconda fase del girone Play-In Out della Conference Nord Ovest, i Lions tornano sul parquet amico del PalaCollegno. Domani, sabato 12 aprile alle ore 20:45 , i biancorossi ospitano lo Spezia Basket Club nel match valido per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale .

Gli ospiti liguri arrivano all’appuntamento da quarta forza del girone con 26 punti, a sole due lunghezze dal terzetto di testa formato da Virtus Siena, Mens Sana Siena e Olimpia Legnaia (tutte a quota 28). In piena corsa per la salvezza diretta, Spezia spera in un passo falso delle formazioni toscane. Situazione più complicata per i Lions, attualmente all’ottavo posto in coabitazione con Varese, Gallarate e Castelfiorentino, tutte a 12 punti. Una classifica cortissima che obbliga Collegno a cercare il miglior piazzamento possibile per affrontare un avversario più abbordabile nella delicata fase dei playout.

I ragazzi di coach Comazzi arrivano dalla trasferta in terra toscana sul campo del Verodol Basket Cecina, dove hanno lottato fino agli ultimi minuti prima di cedere ai padroni di casa, capaci di gestire il vantaggio per tutta la gara. Un match combattuto, ma mai realmente in discussione. La gara d’andata contro lo Spezia, invece, rappresenta un brutto ricordo per i biancorossi: i liguri dominarono l’incontro, imponendo la propria fisicità e il talento offensivo in una sfida a senso unico, senza mai concedere chance di rimonta a Collegno.

Il roster spezzino vanta uno degli attacchi più prolifici della conference, guidato dal talento offensivo di Morciano (19 punti di media), affiancato da Merlo (17.9) e Loschi (17.6). Importanti anche i contributi di Dias (10.7) e Ramirez (10.3), pedine fondamentali nelle rotazioni di coach Mori.

Palla a due fissata per le ore 20:45 di domani al PalaCollegno. I biglietti sono disponibili online al link https://www.liveticket.it/collegnobasket o acquistabili direttamente presso la biglietteria del palazzetto: 10 € biglietto family, 5 € biglietto singolo, 3 € biglietto ridotto.

CLASSIFICA

Virtus Siena – 28

Mens Sana 1871 Siena – 28

Olimpia Legnaia – 28

Spezia Basket Club – 26

Don Bosco Crocetta – 24

Basket Cecina – 22

Seagulls Genova – 20

Collegno Basket – 12

Campus Varese – 12

Basketball Gallarate – 12

ABC Castelfiorentino – 12

Basket Club Serravalle – 4