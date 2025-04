Cus Torino Rugby senza sosta: giovanili, cadetta e femminile in cerca di vittorie

Il weekend si apre sabato 12 pomeriggio alle ore 15:30, con l’Under 14 che affronterà in trasferta San Mauro. Una partita importante per mettere alla prova il lavoro fatto in settimana e continuare il percorso di crescita del gruppo.

Domenica 13 aprile, invece, sarà la volta dell’Under 18 del progetto NRG Academy, che scenderà in campo a Verbania alle ore 12:30. La sfida contro gli Amatori Verbania Rugby, valida per l’8ª giornata della Coppa Interregionale “Mare e Monti”, si prospetta un match agguerrito. L’obiettivo dei ragazzi e dello staff è proseguire la striscia positiva di vittorie e consolidare il primo posto in classifica.

Alle ore 15:30, doppio appuntamento: la squadra cadetta sarà a Recco per sfidare le Province dell’Ovest per la seconda giornata della fase playoff. Dopo l’ottima prestazione contro gli Amatori Genova (vittoria per 40-14), i cussini sono determinati a dare continuità ai risultati. Sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e replicare l’intensità messa in campo la scorsa settimana.

Sempre alle ore 15:30, ma all’Albonico, sarà il turno della Serie A Élite Femminile, impegnata nella semifinale di Coppa Conference contro il Rugby Colorno F.C.