Reale Mutua Torino in trasferta ad Avellino

La Reale Mutua Basket Torino è pronta ad affrontare una delle partite più importanti della sua stagione, se non la più importante finora. Nel pomeriggio di domani, domenica 13 aprile , i gialloblù saranno di scena al PalaDelMauro per la sfida contro Avellino Basket , valida per la 36ª giornata – la terzultima – della stagione regolare di Serie A2 Old Wild West . Si tratta di uno scontro diretto ad altissima tensione in chiave classifica: Torino è attualmente a quota 19 vittorie e 16 sconfitte, appaiata a Pesaro e Milano, mentre Avellino insegue a 18-17. Con sole tre partite da giocare prima della fine della regular season, ogni partita conta tantissimo nella corsa al miglior piazzamento nei play-in o persino per l’accesso diretto ai playoff.

Entrambe le squadre arrivano al match consapevoli del valore della posta in palio. Una vittoria significherebbe compiere un passo importante in vista della postseason, con la possibilità di garantirsi almeno il fattore in campo negli spareggi oppure evitare del tutto il play-in. Torino è reduce dall’esaltante vittoria contro Cantù, ottava consecutiva per i gialloblù, che stanno attraversando il loro miglior momento della stagione. Dall’arrivo di coach Paolo Moretti il bilancio è di 9 successi e una sola sconfitta, numeri che fanno della Reale Mutua la squadra più calda e in fiducia del campionato. Una vittoria ad Avellino significherebbe stabilire un nuovo record di vittorie consecutive da quando è nata Basket Torino nel 2019: attualmente, la striscia di otto successi consecutivi eguaglia il primato già toccato tra la regular season e i playoff del 2021, con coach Demis Cavina, e di nuovo nella stagione regolare 2022-23, con Franco Ciani in panchina. La crescita del gruppo è stata evidente su entrambi i lati del campo, con una solidità difensiva ritrovata, una maggiore consapevolezza nei momenti chiave delle partite, ma anche grande continuità nelle ultime settimane. Torino però dovrà fare a meno di un elemento fondamentale come Matteo Ghirlanda, fermato da un serio infortunio al ginocchio destro (lesione del legamento crociato anteriore), che lo tiene lontano dal parquet.

L’assistente allenatore Alessandro Iacozza ha presentato così la partita: «Mancano tre giornate alla fine della regular season e tutte le squadre lottano per ottenere la migliore posizione possibile in classifica. La prossima sfida contro Avellino è proprio una di quelle partite importanti in questa volata finale. Giochiamo contro una squadra molto strutturata dal punto di vista del gioco, con un quintetto base ricco di talento, fisicità ed esperienza e una panchina capace di generare tanta energia durante la partita. Noi anche dopo la vittoria di domenica scorsa contro Cantù abbiamo continuato a lavorare come al solito per migliorare il nostro sistema e prepararci fisicamente alle prossime sfide. Siamo consapevoli della difficoltà dell’incontro ma anche convinti del nostro potenziale per disputare una partita solida».

Anche il capitano Matteo Schina, autore di 17 punti contro Cantù, ha sottolineato l’importanza del match: «Vogliamo continuare a competere come nelle ultime settimane e tenere vivo questo nostro ottimo momento. La sfida di Avellino rappresenta sicuramente uno snodo importante in questa parte finale della stagione. Sarà fondamentale il nostro desiderio di fare una buona partita contro una squadra che gioca bene insieme».

GLI AVVERSARI – AVELLINO BASKET

Avellino ha già dimostrato nella gara d’andata al Pala Gianni Asti di essere una squadra solida, capace di giocarsela contro chiunque e di uscire vincitrice da situazioni complesse. In quell’occasione, i biancoverdi si imposero per 88-89 con una prestazione di grande carattere, decisa da una tripla nel finale di Federico Mussini, uno dei giocatori chiave della formazione campana. Mussini è infatti spesso protagonista nei momenti decisivi, ma non è l’unico pericolo per la difesa gialloblù: il duo di ali americane composto da Jaren Lewis e Marcellus Earlington garantisce fisicità, atletismo e punti sia sul perimetro che vicino a canestro, mentre il tiratore estone Mikk Jurkatamm all’andata fu micidiale con un perfetto 6/6 da tre punti. Attenzione anche a un lungo solido ed esperto come Matias Bortolin, che porta peso e presenza nel pitturato. Avellino è squadra compatta e ben allenata da coach Crotti, che sa trovare protagonisti diversi e che davanti al proprio pubblico del PalaDelMauro cercherà con tutte le energie di rilanciarsi in classifica dopo tre stop contro avversari di alto livello come Forlì, Rimini e Verona.

L’appuntamento è per domenica 13 aprile alle ore 17:00 al PalaDelMauro. I gialloblù andranno a caccia di un successo pesante, con l’obiettivo di rendere la propria classifica ancora più interessante.

INJURY REPORT

Torino dovrà fare a meno di Matteo Ghirlanda, che nella partita contro Cremona ha riportato un serio infortunio al ginocchio destro. Gli esami strumentali hanno confermato la gravità dell'infortunio, evidenziando una lesione isolata del legamento crociato anteriore.

DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).