Queste le parole della prima linea cussina Eleonora Zini: «arriviamo da due partite molto dure, ma ci hanno fatto crescere. Domenica affrontiamo una squadra tosta, ben strutturata fisicamente e tecnicamente. Lo sappiamo…ma anche noi abbiamo fatto passi avanti, soprattutto nel concretizzare il lavoro fatto in campo. Giocheremo con l’obiettivo di migliorarci ancora e mostrare i progressi di quest’anno. E come direbbe Mourinho: non siamo qui per partecipare, siamo qui per dire la nostra. Speriamo di regalare una bella prestazione al pubblico che verrà a sostenerci».

Appuntamento dunque a domenica 13 aprile, kick off fissato alle ore 15.30. Dirige l’incontro Anna Catagini di Torino.

FORMAZIONE IVECO CUS TORINO RUGBY

La probabile formazione 15-1: Pantaleoni; Pecci, Piva, Sarasso, Bruno; Gronda (C), Toeschi; Comazzi, Luoni, Catulo; Zoboli, Citino; Zini, Repetto, Reverso

A disposizione 16-23: Parodi, Dambros Da Silva, Salvatore, Piovano, Di Luca, Morchio, Donà

All. Carbone