La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince contro il Piacenza Pallanuoto 2018

La Reale Mutua Torino ’81 Iren torna alla vittoria dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Chiavari Nuoto e batte davanti ai propri tifosi il Piacenza Pallanuoto 2018 per 9-7 . I ragazzi di Simone Aversa partono bene e gestiscono la partita per tre tempi, poi i gialloblù calano di concentrazione e permettono al Piacenza di rientrare nel match.

LA PARTITA

Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 Iren passa in vantaggio con la rete del croato Lisica, ma il Piacenza risponde con il gol i Marciano. I gialloblù vanno sul 2-1 con Maffè e allungano sul 3-1 con Gattarossa in superiorità numerica. Si rientra in acqua per il secondo tempo di gioco e i padroni di casa segnano il +4 con Cassia, ma i ragazzi di Picasso reagiscono con le reti di Marciano e Roveda in superiorità numerica. La Reale Mutua Torino ’81 Iren attacca: Tononi trova una doppietta che vale il 6-3, poi Novara, a cinquanta secondi dalla sirena, riporta i suoi sul +4.

Al cambio vasca il Piacenza accorcia le distanze con Rosanò, ma la Torino ’81 risponde con le reti di Gattarossa e Novara che allungano sul 9-4. Si entra in vasca per l’ultima frazione di gioco e i gialloblù escono dalla partita: Marciano realizza una doppietta che vale il 9-6, poi Roveda trova il gol del 9-7 che chiude il match.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine della sfida: «Il risultato è positivo, la prestazione è stata altalenante: abbiamo giocato bene la prima parte del match, poi siamo andati in gestione perdendo l'ultimo parziale e non va bene. Queste partite le dobbiamo chiudere e non lasciare agli avversari la speranza di poterle riaprire. Non abbiamo mai rischiato, però siamo calati di concentrazione e abbiamo inanellato una serie di errori individuali e di squadra che hanno permesso al Piacenza di ridurre lo svantaggio. La cosa che mi dispiace è che vinciamo le partite, ma non andiamo a casa soddisfatti, lavoriamo bene in settimana per arrivare al sabato e toglierci delle soddisfazioni. Probabilmente siamo più stimolati quando giochiamo contro squadre di alta classifica, quando incontriamo squadre di bassa classifica siamo troppo presuntuosi».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN – PIACENZA PALLANUOTO 2018 9-7

Parziali (3-1; 4-2; 2-1; 0-3)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 1, Abate, Tononi 2, Maffè 1, Cigolini, Costa, Ermondi, Gattarossa 2, Cassia 1, Novara 2, Colombo, Santosuosso, Coccia. All. Aversa.

PIACENZA PALLANUOTO 2018: Bernardi, Clini, Dainese, Rosanò 1, Boscoli, Marciano 4, Merlo, Galbignani, Alessandria, Pozzi, Gatti, Roveda 2, Prati, Cifalinò. All. Picasso.

GLI ARBITRI: Alessandroni, Ialeggio

LE NOTE: Usciti per limite di falli Gattarossa (T), Dainese (P) e Merlo (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino ’81 Iren 6/14 e Piacenza Pallanuoto 2018 2/11 + 1 rigore.