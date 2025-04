Con Pavia un’altra battaglia: la vincono le Igorine

In campo Ianuale in regia e Colombo opposto, Ojienelo e Bibolotti al centro, Dodi e Guatteo schiacciatori, Badalamenti libero (in campo durante il match Laneve, Martelli, Annovazzi, Maestrelli, Annovazzi). Partono forte le Igorine ed è pausa per le ospiti (7-2). Al rientro Pavia ricuce e a muro impatta 10-10. Sul 10-11 è time out per la Igor; Pavia avanti 13-16, dopo un lungo scambio è di nuovo parità 16-16. Ace Igor e pausa per Pavia (22-20), che rimane in scia ed è 24-24. Ianuale chiude 26-24.