Oleggio Magic Basket, con Empoli è ancora vittoria

Squali in campo con i soliti cinque Toffanin, Casella, Lonati, Garavaglia e Suigo; per Empoli Quartuccio, Giannone, De Leone, Mazzoni e Maric. I primi scambi sono in perfetto equilibrio (7-6 con Lonati); Maric e Toffanin a duello da tre e Van Elswyk in lunetta segna il 15-11. Parziale di Empoli per il 15-17, ci pensa Suigo a pareggiare 20-20 e Karem mette la freccia 25-20. Primo finale 27-22. Dall’altra parte è Maric a trascinare i suoi (32-28), ma è un parziale degli Squali a far prendere il largo a Oleggio (39-32). Due triple di Lonati valgono il 45-32. Il secondo finale lo chiude De Ros per il 47-36.

Alla ripresa Empoli ha un altro piglio ed è 47-45, ma è pronta la reazione degli Squali e con Casella è 57-49 e pausa per gli ospiti. Suigo mette la doppia cifra ed è 60-49; Rosselli accorcia di nuovo ed è 60-55; Empoli a super contatto, ci pensa Casella allo scadere a chiudere il terzo quarto 64-59. Quarto quarto caldissimo con Empoli praticamente sempre a un possesso di distanza (Mazzoni per il 64-61) e con Maric è 66-64; sono bravi gli Squali a trovare sempre quel canestro che dà ossigeno e a tenere sempre dietro gli avversari, anche se Rosselli con gioco da tre punti fa 70-69. Quattro minuti dalla fine è 75-72, Empoli ha la palla in mano per pareggiare, ma gli Squali sono serrati in difesa e il sigillo ce lo mette Lonati in lunetta (79-76).

Oleggio Magic Basket - Use Basket Empoli: 79-76

Parziali (27-22; 20-14; 17-23; 15-17)

Oleggio: De Ros 2, Casella 10, Karem 7, Pilotti 4, Toffanin 7, Borsani 2, Youssef 4, Suigo 19, Lonati 16, Garavaglia 5, Ceccato, Van Elswyk 3. All. Catalani.

Empoli: Giannone 19; Cerchiaro ne, Baccetti 2, Sesoldi 5, Rosselli 9, De Leono 7, Mazzoni 7, Quartuccio, Tosti ne, Giannini ne, Regini ne, Maric 27. All. Valentino.