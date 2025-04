Fitarco Piemonte: Di Nardo e Bruno d’argento alla Coppa del Mondo USA

La prima tappa della Coppa del Mondo 2025 , disputata per la prima volta ad Auburndale (USA), regala subito due medaglie all’Italia. Pochi giorni dopo l’ufficializzazione del CIO circa l’introduzione del compound ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 (solamente evento mixedteam, in via sperimentale al momento), è proprio la divisione compound a regalare i primi successi nella stagione outdoor al suo esordio. Protagoniste le squadre maschili e femminili, dove militano rispettivamente Marco Bruno (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) e Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi), che conquistano entrambi l’ argento .

Giulia Di Nardo, assieme a Marcella Tonioli ed Elisa Roner, concludono la qualifica in seconda posizione (2.058 punti). Si impongono 222-202 sul Guatemala, nei quarti, e 224-215 sulle padrone di casa degli USA in semifinale, per poi arrendersi solamente in finale con il Messico (225-233). A livello individuale, Di Nardo chiude la qualifica in quindicesima posizione (683 punti), ma viene eliminata prematuramente al primo scontro.

Stessa sorte per Marco Bruno, con Elia Fregnan e Michea Godano: ottava posizione in qualifica (2.062 punti), vittoria negli ottavi sulla Thailandia (221-216) e doppia vittoria allo shootoff sia nei quarti contro il Messico (28-24) che in semifinale contro l’India (29-27); l’unica sconfitta arriva però in finale contro gli Stati Uniti, 218-227. Bruno, che aveva ottenuto la ventesima posizione in qualifica (694 punti), avanza fino agli ottavi di finale dove viene fermato dallo sloveno Jevsnik allo spareggio, il dieci dell’avversario è più vicino al centro.

La Coppa del Mondo proseguirà con la seconda tappa a Shanghai, dal 6 all’11 maggio.

Risultati completi a questo link.