I Lions sconfitti al fotofinish, Spezia espugna il PalaCollegno

Non basta una prestazione solida e combattiva ai Lions per avere la meglio su Spezia Basket Club. Al PalaCollegno finisce 71-74 per gli ospiti, che conquistano due punti pesanti al termine di una sfida intensa, decisa solo negli ultimi secondi. I ragazzi di coach Comazzi restano in partita per tutti i 40 minuti, mostrando buone trame offensive e una reazione di carattere nel terzo periodo, ma nei momenti chiave sono i liguri a mostrare maggiore lucidità, affidandosi al talento offensivo di Morciano (20 punti) e alla solidità di Gogshvili (17). Collegno si aggrappa ai 19 punti di un ispirato De Bartolomeo, supportato da Bossola (13) e capitan Tarditi (9), ma non basta per evitare la sconfitta interna.