Twirling Serie C e B: Eurogymnica brilla a Cantalupa

Il weekend del 12-13 aprile presso il Palazzetto dello Sport di Cantalupa si è tenuta la seconda prova di Coppa Italia e del Campionato di serie C e B di twirling. La giornata di sabato è stata dedicata alla Coppa Italia: nella categoria Solo Cadetti Beginners, 11esimo posto per Elena Remotti, 10° per Greta Quaglio, 9° per Sofia Loffredo, 8° per Stella Semenza, 7° per Chiara Zecchino; medaglia di bronzo per Greta Maida e d'argento per Diana Ferrone. Nella categoria Solo Youth Beginners Alice Trapella si piazza a metà classifica con un buon 7° posto.

Ginevra Tricarico si è esibita in due specialità: con il Solo nella categoria Junior Beginners conquista il gradino più alto del podio e nella specialità degli X-Strut livello B, guadagna la medaglia di bronzo, preceduta dalla sua compagna di squadra Matilde Occleppo, argento. Matilde ha anche presentato un esercizio nella categoria Freestyle Junior Beginners, aggiudicandosi per pochi centesimi di differenza il secondo posto. Nella categoria Freestyle Youth A, Emma Ferraris mantiene il primo posto, mentre nella categoria Freestyle Cadetti Begginers Greta Maida migliora la sua performance, strappando una meritata medaglia d'argento. Alice Trapella, al suo debutto nella categoria Freestyle Youth Beginners, conclude al sesto posto.