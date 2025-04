Cuneo vince al cardiopalma e porta la Semifinale a Gara 3

Cuneo vince! La MA Acqua S.Bernardo Cuneo pareggia la serie al tie-break di fronte al proprio pubblico, che per l’occasione ha visto sugli spalti 2.543 spettatori. Una partita tesa, difficile, con entrambe le compagini che hanno spinto e anche per questo sbagliato tanto, in una battaglia durata oltre due ore e mezza. Un palazzetto così gremito e caldo, contando anche i numerosi supporters di Prata, ha fatto da grande cornice a una gara di alto livello. Stasera A Cuneo si è respirata l’aria dei grandi eventi, un unico cuore biancoblù che pulsava . Ora tutto si deciderà a Gara 3, tra 3 giorni al PalaPrata alle ore 20.00 con diretta su Volleyball World TV.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Di Pietro schiera: Alberini palleggio, Gamba opposto, Katalan e Scopelliti al centro, Terpin e Ernastowicz schiacciatori; Benedicenti (L).

Mvp di serata il centrale biancoblù Lorenzo Codarin, premiato da Ezio Barroero di LabTravel Group.

A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «Ci tenevamo tanto perché uscire davanti a questo pubblico sarebbe stato un peccato, non se lo meritavano; ci sono stati dietro tutto l’anno, ci hanno aiutato tantissimo. Ci tenevamo per loro, per tutte le persone che lavorano dietro le quinte, tutti quelli che poi non si vedono in campo. E’ stato molto bello, pubblico pazzesco da brividi, che ci ha aiutato tanto, sarebbe una bugia negarlo. Secondo me come gara 1 è stata una partita molto tesa, giocata a viso aperto, ma con molte sbavature sia da una parte che dall’altra, per questo è stato nuovamente un tie-break».

Prossimo appuntamento mercoledì 16 aprile alle ore 20.00 a Prata di Pordenone per GARA 3 della Semifinale Play Off. Apericena all’ANDUMA Café con prenotazione entro martedì alle ore 18.00.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Tinet Prata di Pordenone 3-2

Parziali (22-25/25-22/25-21/22-25/15-13)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 1, Pinali 28, Volpato 8, Codarin 16, Sette 5, Allik 15; Cavaccini (L1); Mastrangelo 1, Compagnoni, Brignach. N.e. Maciel, Agapitòs , Malavasi , Oberto (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 63%; Attacco: 49%; Muri 11; Ace 4.

Tinet Prata di Pordenone: Alberini 3, Gamba 29, Katalan (K) 9, Scopelliti 7, Terpin 19, Enrastowicz 17; Benedicenti (L1); Guerriero, Agrusti, Truocchio. N.e. Sist, Covre, Meneghel, Aiello(L2).

All.: Mario Di Pietro.

II All.: Luca Vallortigara.

Ricezione positiva: 60%; Attacco: 51%; Muri 13; Ace 3.

Durata set: 30’, 33’, 33’, 33’, 22’.

Durata totale: 151’.

Arbitri: Matteo Selmi, Andrea Clemente.