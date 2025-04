S.G. Concordia: la 3ª prova del Campionato Nazionale di serie B

Mai arrendersi agli ostacoli: lo hanno dimostrato domenica scorsa le ginnaste della S.G. Concordia , che nonostante le difficoltà che hanno costellato il loro percorso negli ultimi mesi, nella 3^ Prova della Regular Season del Campionato Nazionale di Serie B , che si è svolta ad Osimo, presso Ancona, sono riuscite ad agguantare la qualificazione per disputare la gara di Play Off/Play Out, ultima e difficilissima chance per confermare la permanenza in Serie B 2026.

Un Campionato veramente in salita, quello della Concordia, che nel giugno scorso si preparava ad affrontarlo con una squadra che aveva tutti i numeri per giocarselo alla grande. Poi, sono iniziati gli intoppi: infortuni più o meno gravi, che hanno tenuto le ginnaste di punta lontane dalle pedane per tutto il Campionato, o per periodi che ne hanno compromesso la preparazione.

A segnare e condizionare la competizione è stata indubbiamente la partenza: un ordine di passaggio decisamente poco favorevole nella 1^ Prova, che ha visto la squadra della Concordia aprire il Campionato e ricevere punteggi forse meno generosi delle squadre che l’hanno seguita, come spesso accade quando si entra per prime in pedana e con un Codice dei Punteggi completamente nuovo, ha confinato la squadra chivassese in 11^ posizione. Una posizione da cui era difficile risalire.

Nella seconda Prova, dove i punteggi ricevuti sono stati più aderenti alle esecuzioni delle ginnaste, la squadra si è classificata al 9° posto, ma ancora 11^ nella classifica finale, e quindi a rischio retrocessione immediata. Occorreva guadagnare almeno una posizione nella 3^ Prova, per entrare nella rosa delle 4 squadre che affronteranno i Play Off, decretando definitivamente chi resterà in B o chi retrocederà in Serie C 2026.

E le Concordine ce l’hanno fatta. Per affrontare l’ultima prova, le tecniche della Concordia Clara Shermer e Selene Osti hanno schierato la formazione che ha visto la cuneese Arianna Caliman al cerchio, Alessandra Bellone alla palla, Matilde Marcon, prestito della Società Udinese alle clavette e la incrollabile Elisabetta Digitali al nastro. Riserva, la varesina Chloe Catena. Una gara affrontata da tutta la squadra con grande determinazione, che ha portato la Concordia a concludere al 10° posto, ed essere ammessa quindi ai Play Off, dove si giocherà il tutto per tutto. Sarà quindi a Torino, il 17 maggio, l’ultimo capitolo di questo Campionato 2025.

Sabato e domenica, a Candelo, sono state impegnate nella 2^ Prova Individuale Silver LC le ginnaste del settore Silver Sara Di Marco, Rebecca Di Prato, Valentina Calzolari, Beatrice Zanella, Greta Marotta, Martina Amedei, Zoe Gamba, Ginevra Giordana e Lisa Roccati.