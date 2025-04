La Novipiù Monferrato Basket si ferma in casa 

Dopo 4 successi consecutivi la Novipiù si ferma contro la Civitus Vicenza , così come nella gara di andata gli uomini di coach Ghirelli hanno avuto la meglio sui rossoblù che si arrendono agli ospiti sul 77-83. Per Monferrato Basket il miglior realizzatore è il solito capitan Martinoni con 23 punti. Vicenza invece è stata trascinata da Gasparin e Da Campo con 24 punti per entrambi.

La partita inizia con un ritmo sostenuto da parte di Vicenza, che si porta subito in vantaggio grazie a due canestri consecutivi di Federico Uclés. Monferrato risponde con un canestro di Dalton Pepper assistito da Niccolò Martinoni. Tuttavia, Vicenza mantiene il controllo del gioco, con Mattia Da Campo e Giovanni Gasparin che contribuiscono al punteggio. Il capitano dei veneti è indiavolato e disputa un primo periodo eccezionale. Vicenza arriva fino al +18 con Monferrato che fatica a trovare il ritmo offensivo, sbagliando diversi tiri e concedendo rimbalzi difensivi. Nwohuocha domina il pitturato. Il primo quarto si chiude con Vicenza avanti 23-18.

I rossoblù riducono il gap e cercano di reagire nel secondo quarto, con Martinoni e Pepper che guidano l’attacco. Vicenza, però, risponde colpo su colpo, mantenendo il vantaggio. Entrambe le squadre mostrano una buona intensità difensiva, rendendo difficile la realizzazione di canestri facili. Nelle ultime due azioni del secondo periodo Vicenza riesce a fare un piccolo break ed a mantenere il vantaggio complessivo.

Al rientro in campo Vicenza aumenta la pressione con Da Campo e Gasparin che continuano a segnare. Monferrato prova a rimanere in partita, ma commette alcuni errori difensivi che permettono a Vicenza di allungare il vantaggio. Polveri bagnate da tre punti fino alla bomba di Dalton Pepper. Le penetrazioni di Stazzonelli sono efficaci e Cucchiaro deve spendere diversi falli per contenerlo. Il quarto si chiude con Vicenza avanti 24-18, portando il punteggio complessivo a 68-57 a favore degli ospiti.

Nel quarto finale, Monferrato tenta una rimonta, con una difesa più aggressiva e un attacco più fluido. Tuttavia, Vicenza riesce a gestire il vantaggio accumulato, rispondendo ai tentativi di rimonta degli avversari. Nonostante la Novipiù vinca il quarto 20-15, Vicenza mantiene il vantaggio complessivo e si aggiudica la partita con il punteggio finale di 83-77.

La partita è stata caratterizzata da un inizio forte di Vicenza, che ha saputo mantenere il vantaggio nonostante i tentativi di rimonta dei monferrini. Le prestazioni di Federico Uclés, Mattia Da Campo e Giovanni Gasparin sono state determinanti per la vittoria di Vicenza.

Coach Fabio Corbani al termine della partita: «Una partita che sapevamo essere molto complessa, loro sono una squadra molto solida che ha fatto tanti risultati contro le squadre importanti di questo campionato. Hanno tre giocatori eccellenti per questa categoria che sono Gasparin, Da Campo e Ucles, senza nulla togliere ai compagni, che giocano perfettamente insieme a loro. Sono soddisfatto per quanto abbiamo fatto nel secondo, nel terzo e nel quarto quarto, come intensità, energia e come scelte difensive. Ad inizio partita siamo stati un passo indietro avendo pure ben chiaro quello che avremmo dovuto fare. Bisogna riconoscere i meriti di Vicenza che ha meritato di vincere. Veniamo da quattro partite importanti e affronteremo altre due partite altrettanto importanti per qualcosa in più di quello che è abbastanza acquisito, ma siccome siamo ambiziosi stiamo provando a fare qualcosa in più».

Novipiù Monferrato Basket – Civitus Pallacanestro Vicenza 77-83

Parziali (18-23, 21-21, 18-24, 20-15)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 23 (7/14, 0/2), Dalton Pepper 16 (6/12, 1/4), Umberto Stazzonelli 14 (3/4, 0/0), Simone Vecerina 13 (3/12, 0/3), Francesco Guerra 4 (2/2, 0/1), Francesco Marcucci 3 (0/0, 1/2), Jakub Wojciechowski 2 (1/6, 0/1), Mamoudou Dia 2 (1/1, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 25 / 36 – Rimbalzi: 33 9 + 24 (Niccolo Martinoni, Francesco Marcucci, Jakub Wojciechowski 6) – Assist: 14 (Simone Vecerina 6).

Civitus Pallacanestro Vicenza: Mattia Da campo 24 (7/13, 2/6), Giovanni Gasparin 24 (5/7, 4/8), Federico Ucles belmonte 18 (6/11, 1/1), Tommaso Marangoni 7 (1/2, 1/4), Curtis Nwohuocha 4 (1/6, 0/0), Lorenzo Vanin 4 (2/4, 0/0), Gian paolo Almansi 2 (0/2, 0/2), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0), Valerio Cucchiaro 0 (0/2, 0/0), Alessandro Beggio 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 22 – Rimbalzi: 41 13 + 28 (Mattia Da campo10) – Assist: 9 (Giovanni Gasparin 5).