MTS Tecnicaer Santena: colpo esterno contro Volley Acedemy V&V

Vittoria netta 3-0 per la formazione della MTS Tecnicaer Santena , che dalla Val Chiavenna porta a casa il bottino pieno di tre punti. Avrebbe potuto essere la partita del sorpasso in chiave playoff, ma Volano e Volpiano vincono rispettivamente contro Palau e Argentario e mantengono inalterate le prime posizioni della classifica con le tigri ancora quarte.

Le santenesi mettono in campo una buona prestazione dominando nettamente i primi due set e recuperando lo svantaggio di cinque punti nel terzo parziale, che vincono ai vantaggi sfruttando anche i tanti errori delle padrone di casa. Dal canto loro le ragazze di coach Zanelli giocano una pallavolo ordinata e non sprecano nulla.

Il sestetto Tecnicaer che apre la gara è composto da Granieri in palleggio e Cabassa opposto, Destefanis e Ruggiero in centro, Malinov e Riva in banda, Formaggio libero. Fin dai primi scambi si vede una MTS sopra le righe, che va segno a discapito della difesa avversaria. A metà set le torinesi sono già avanti 13-8: alla fine il margine sarà ancora più ampio, con il set che va in archivio con il punteggio di 25-14.

Nel secondo set coach Zanelli schiera la stessa formazione del primo; le padrone di casa sembrano più lucide e cercano in tutti i modi di tenere testa alle tigri santenesi, ma Destefanis e compagne premono nuovamente sull'acceleratore e in pochi scambi si portano avanti 16-13. Turno al servizio di Tesanovi, subentrata a Riva, e Santena allunga 22-16. Il punto finale del secondo parziale lo mette a segno una fast di Ruggiero che sigilla il 25-20.

Anche nel terzo set, le tigri santenesi partono bene e dopo i primi scambi si trovano già in vantaggio sulle padrone di casa 9-7. La squadra di casa però prova a reagire e approfittando di qualche incertezza della Tecnicaer si porta in vantaggio a metà set per 13-11, costringendo coach Zanelli a chiamare il primo time out. In svantaggio di 5 punti sul 13-18 entra Venco al posto di Granieri in regia e a seguire Tesanovic per Malinov. Santena si riavvicina, fino ad ottenere il primo match ball della sfida, che però Chiavenna neutralizza con un muro punto. Doppio ribaltamento di fronte, che concede un primo set ball alle padroni di casa e poi un secondo match ball alle ospiti. Un pallonetto di Cabassa chiude set e match: 27-25 e 3-0 per la Tecnicaer Santena.

La prossima sfida delle tigri è in calendario, dopo la sosta pasquale, sabato 26 aprile alle ore 18.45 al PalaSer di Santena contro la Clericiauto Cabiate.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 23

VOLLEY ACADEMY V&V - MTS TECNICAER SANTENA 0-3

Parziali (14/25, 20/25, 25/27)

MTS TECNICAER SANTENA: Cabassa 13, Tonelli, Granieri 2, Vione, Malinov 12, Venco 1, Nardoianni, Ruggiero 7, Riva 13, Lazzarin, Destefanis 9 (C), Tesanovic.

Liberi: Formaggio, Greco

Allenatori: Zanelli, Demichelis

Dirigente: Lauritti