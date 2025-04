Il moto club Alfieri vince in Toscana con il mini enduro

Weekend bagnato per i piloti del moto club Alfieri di Asti, che sono stati impegnati su più fronti.

Annullata per maltempo la tappa del Campionato regionale di enduro a Marsaglia (Cuneo), il moto club Alfieri è stato rappresentato dal giovane Lorenzo Bonino alla prova di Europeo 125, svoltasi domenica ad Arco di Trento.

Bonino, alla sua prima esperienza in Europeo, non è riuscito a qualificarsi per pochissimi decimi, ma è pronto ad affrontare la prossima prova, che si terrà in Svizzera, con l'obiettivo di ritentare l'allineamento principale.

Ottima gara, infine, per l'Alfiere Edoardo Marchisio, che vince la tappa del Campionato di mini enduro in Toscana, a Riparbella (PI), nella categoria Ospiti.