Club76: i risultati del weekend   

In Serie B1 MTS Tecnicaer Santena ha vinto 0-3 contro Volley Academy V&V. In Serie B2 Chieri ha vinto 3-0 contro GS Cagliero Milano. Le ragazze di coach Moglio si aggiudicano senza troppi intoppi una gara a tratti ben giocata e vinta meritatamente. Top scorer per Chieri Giannelli con 16 punti, seguita da Zussino con 14 punti e Biagianti con 10. Prossima gara a Settimo Torinese sabato 26 aprile alle 17 contro Lilliput. In Under18 Chieri vince 3-1 contro Hajro Tetti Issa Novara. Chieri vince l’ultima gara della prima fase regionale e accede alla Final Four battendo le pari età di Issa Novara. In Serie C il Club76 Playasti ha vinto 3-1 contro Isil Volley Almese Massi.

ALTRI RISULTATI

Sabato 12 aprile

•Trofeo Under 14 Femminile Michele Buo Girone A: CRF Cascina Riva Cervere vs Club76 Playasti Provinciale 3-0

•CT13F3 F. C.T. Torino Classificazione 33-39: Cus Torino Bianca vs Fenera Chieri 76 Jr 3-1

Domenica 13 aprile

•Under 14 F. C.R. Piemonte Girone 5: Club76 L'Alba Volley vs Ve.La Venaria 3-0

•Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/8° posto: Bam LPM Monvi Rossa vs Club76 Playasti 3-0

•Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: Club76 Playasti Provinciale vs Lab Travel Cuneo 2-3

•Trofeo Under 16 Femminile Michele Buo Girone A: PGS El Gall Borio Macchine Agricole vs Club76 Playasti Provinciale 3-1

•CT16F3 F. C.T. Torino Classificazione 52-58: Club76 MTS Ser Santena vs Pianeta Volley MTV Gialla 0-3

•CT16F7 F. C.T. Torino Classificazione 24-30: ASD Stella Rivoli Volley vs Club76 GS Pino Gold 0-3

•CT14F6 F. C.T. Torino Classificazione 9-16: Pentasport Valsusa vs Club76 Gold MTS Ser 3-2