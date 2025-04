IVECO Cus Torino Rugby: nella semifinale Coppa Conference sconfitta con Colorno

Sconfitta all’Albonico ma ottima prestazione per la formazione di Serie A Élite femminile dell’IVECO Cus Torino Rugby nella semifinale di ritorno di Coppa Conference contro la SIA-MPL Rugby Colorno, ultimo match della stagione 2024/2025. Le universitarie sono scese in campo convinte dei propri mezzi, disputando un incontro di altissimo livello, caratterizzato da intensità e grande agonismo, contro le Furie Rosse. Le cussine, sotto la guida dei coach Alberto Carbone , Roberto Modonutto , Gianmarco Perrone e Lorenzo Tucconi , hanno affrontato con fermezza e spirito di squadra una compagine avversaria di esperienza consolidata.

Queste le parole di coach Alberto Carbone:«La prima cosa che ho voluto dire alle ragazze, al termine della partita, è stata che il nostro livello di gioco è cresciuto notevolmente. Ho fatto loro i miei complimenti per il percorso di sviluppo e di crescita che hanno avuto durante tutto l’anno, per l’impegno costante e la dedizione dimostrata, aspetti tutt’altro che scontati. La dimostrazione di tutto questo lavoro è stata proprio quest’ultima partita in cui hanno mostrato tutti i progressi e l’evoluzione, avuti sia dal punto di vista tecnico che come gruppo. Siamo contentissimi, è una splendida squadra con tanti margini di crescita ancora da sviluppare e speriamo di fare ancora meglio la prossima stagione».

IVECO CUS Torino - SIA-MPL Rugby Colorno 27-31 (5-24)

Marcatori: p.t. 1’ m. Pantaleoni n.t. (5-0), 4’ m. Cheli tr. Buso (5-7), 11’ m. Prosperococco n.t. (5-12), 25’ m. Tedeschi n.t. (5-17), 28’ m. Catellani tr. Buso (5-24); s.t. 43’ m. Bruno n.t. (10-24), 46’ m. Bruno n.t. (15-24), 55’ m. Cheli tr. Buso (15-31), 67’ m. Salvatore tr. Pantaleoni (22-31), 78’ m. Piovano n.t. (27-31)

IVECO CUS Torino: Pantaleoni (77’ Morchio); Pecci (74’ Di Luca), Piva, Sarasso, Bruno; Gronda (Cap), Toeschi (77’ Donà); Comazzi, Luoni, Barreto; Zoboli, Citino; Zini (41’ Salvatore), Repetto (41’ Parodi), Reverso (41’ Dambros). All. Alberto Carbone.

SIA-MPL Rugby Colorno: Serio; Bonaldo, Catellani (69’ Cavallini), Corradini, Ruggio (60’ Bortolotti); Capurro (Cap), Buso; Locatelli, Cheli, Candela (69’ Sarzi Braga); Prosperococco (60’ Akosa), Carnevali; Pilani (48’ Dosi), Tedeschi, Cuoghi (48’ Francillo). All. Michele Mordacci.

Arbitro: Anna Catagini (TO)

AA1: Antonio Luzza (TO); AA2: Nicola Catalfamo (TO)

Calciatori: Pantaleoni (1/4); Gronda (0/1); Buso (3/5)

Cartellini: Serio (39’, giallo), Francillo (73’, giallo)

Punti Conquistati in classifica: IVECO CUS Torino 2 - SIA-MPL Rugby Colorno 5

Note: Giornata nuvolosa, 15°. 200 spettatori circa.