FIN Piemonte - Assoluti Unipol: oro Curtis, argento per Gastaldi e Ubertalli, bronzo per Pirovano

Si va a chiudere allo Stadio del Nuoto di Riccione la seconda giornata del Campionato Italiano Assoluto Primaverile Unipol: arrivano altre quattro medaglie per il Piemonte!

Nella finale A dei 50 Dorso Donne è Sara Curtis (CS Esercito/CS Roero) a portarsi a casa il metallo più prezioso con una prestazione da 27’’90. In questa stessa finale è quarta Martina Biasioli (CN Torino) che chiude la prova 28’’51.

Nella finale A dei 100 Farfalla Donne è argento per Anita Gastaldi (Carabinieri/Vo2 Nuoto) con una prova da 58’’40.

L’altro successo piemontese porta la firma di Pietro Ruggiero Ubertalli (CN Torino) che conquista l’argento nella finale A dei 100 Dorso Uomini con 54’’22.

Nei 200 Rana Donne torna sul podio Anna Pirovano (Fiamme Azzurre - In Sport Rane Rosse) che si aggiudica il bronzo toccando in 2’27’’33.

Nella finale B dei 50 Dorso Donne tocca in seconda posizione Giada Gorlier (Aquatica Torino) con il tempo di 29’’09.

Nella finale B dei 100 Farfalla Donne ci sono tre piemontesi: quarta Beatrice Demasi (CN Torino con 1’00’’52, sesta Helena Biasibetti (Fiamme Gialle/CN Torino) con il tempo di 1’00’’67 mentre è settima Lucia Tassinario (Team Dimensione Nuoto) che va a chiudere in 1’00’’76.

Nella finale B dei 200 Rana Donne Giorgia Crepaldi (LN Novara) chiude in seconda posizione fermando il cronometro in 2’31’’11.

Nella finale A dei 100 Rana Uomini è settimo Gabriele Mancini (GS Marina Militare/CN Torino) con 1’01’’32 mentre chiude in ottava posizione Luca Moni (CN Torino) col tempo di 1’01’’44.

Rammarico per Ludovico Blu Art Viberti (GS Fiamme Oro/CN Torino) che complice un errore in batteria, si aggiudica la finale B con un notevole crono di 59"04 registra il personal best (precedente 59"27 del 21 giugno 2024 a Roma al Settecolli) e diventa il terzo performer azzurro all time alle spalle di Martinenghi e Poggio, seconda la posizione per Flavio Mangiamele (CN Torino) che nuota in 1’00’’90.

Nella finale Junior dei 50 Farfalla Uomini c’è la seconda posizione di Simone Farfaglia (Sisport) con 24’’66.

Nella finale Junior dei 100 Farfalla Donne è sesta Aurora Ruvolo (RN Torino) che chiude col tempo di 1’02’’24.

Nella finale Junior dei 100 Dorso Uomini conclude in ottava posizione Giovanni Campo (Vo2 Nuoto) nuotando in 58’’21.

Nei 200 Rana Donne domina la finale Junior Emma Crepaldi (LN Novara) chiudendo col tempo di 2’33’’48.

Nella finale Junior dei 100 Rana Uomini ci sono due nuotatori piemontesi: settimo Matteo Ongaro (LN Chivasso) con 1’03’’20 e ottavo Andrea Graziano Scarcina (CN Torino) con 1’03’’89.

Nella finale Junior dei 200 Stile Libero Donne conclude in settima posizione Matilde Varengo (CS Roero) con 2’03’’47.