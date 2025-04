Oleggio Magic Basket a San Miniato: c'è in palio il primato

Penultima della fase play-in Gold e in palio c'è qualcosa di davvero speciale: il primato in classifica. L'Oleggio Magic Basket è di scena domani, mercoledì 16 aprile alle ore 20.30, a casa di San Miniato per due punti che valgono appunto il primo posto in classifica. A due giornate dalla fine della stagione regolare il podio vede gli Squali a 32 punti, dietro San Miniato con 30 (e la vittoria della partita di andata), terza Lucca a 28 punti.

«Importante vincere domani perché blindare il primo posto del girone significherebbe avere grande vantaggio ai playoff, - dice coach Riccardo Nalon - sarà una partita complicata, loro ci hanno già dimostrato di essere ostici, ma faremo di tutto per arrivare al meglio e affrontare il tutto con la giusta fisicità».