Collegno sfida la storia al PalaEstra

Turno infrasettimanale per la Serie B Interregionale : domani, giovedì 17 aprile alle ore 21:00 , il PalaEstra di Siena ospita lo scontro tra i Lions di coach Comazzi e Note di Siena Mens Sana Basketball guidata da coach Betti , nel match valido per la quinta giornata di ritorno della seconda fase Play-In Out della Conference Nord Ovest.

Collegno si presenta all’appuntamento con la necessità di conquistare punti pesanti per risalire la classifica in vista dei playout, quando alla fine della seconda fase mancano appena due giornate. I Lions occupano attualmente la nona posizione a quota 12 punti, in compagnia di Gallarate e Castelfiorentino, mentre Campus Varese – vittorioso nello scontro diretto con i toscani – ha staccato il terzetto salendo a quota 14. I Seagulls Genova, settimi con 20 punti sono ormai irraggiungibili, il che significa che Collegno può ambire al massimo all’ottava posizione. In coda, Serravalle resta fermo a 4 punti ed è già matematicamente retrocesso.

I biancorossi sono reduci da una prova solida ma amara contro Spezia Basket Club: al PalaCollegno i ragazzi di Comazzi hanno lottato con grande coraggio fino all’ultimo possesso, ma i liguri hanno avuto la meglio grazie a una maggiore lucidità nei momenti decisivi, portando a casa due punti importanti.

All’andata invece, Mens Sana aveva espugnato il parquet collegnese imponendosi nell’ultima frazione, dopo tre quarti di assoluto equilibrio. Una dinamica già vista più volte in stagione per i Lions, spesso competitivi per gran parte del match ma penalizzati da cali di attenzione e concentrazione nei minuti finali.

Siena si presenta al confronto in vetta alla classifica insieme a Virtus Siena e Olimpia Legnaia (30 punti), in piena lotta per la salvezza diretta. Lo Spezia Basket (28) segue a ruota, rendendo ogni passo falso potenzialmente decisivo. Dopo lo stop iniziale con Crocetta in questa seconda fase, i toscani hanno inanellato sette vittorie consecutive, prima di inciampare sorprendentemente sul campo del fanalino di coda Serravalle.

Il roster biancoverde dispone di una batteria offensiva ben assortita, con Prosek sugli scudi (14.1 punti di media), seguito da Pucci (12.5), Ivanaj (11.3), Tognazzi (9.1), e la coppia Ragusa–Belli, entrambi a quota 8.6. Un gruppo compatto e ben orchestrato da coach Betti, che fa dell’equilibrio e della coralità le proprie armi principali.

Appuntamento quindi fissato per domani sera alle ore 21:00 al PalaEstra di Siena. Dirigeranno l’incontro i Sig.ri Marinaro Michele (primo arbitro) e Nocchi Lorenzo (secondo arbitro).

CLASSIFICA

Virtus Siena – 30

Mens Sana 1871 Siena – 30

Olimpia Legnaia – 30

Spezia Basket Club – 28

Don Bosco Crocetta – 26

Basket Cecina – 22

Seagulls Genova – 20

Campus Varese – 14

Collegno Basket – 12

Basketball Gallarate – 12

ABC Castelfiorentino – 12

Basket Club Serravalle – 4