Rally Regione Piemonte: vittoria di Davide Nicelli

Volti sorridenti e segno “più” per Davide Nicelli e Martina Bertelegni al termine del 19° Rally Regione Piemonte di Alba (CN) a cui il duo pavese ha partecipato con una Peugeot 208 Rally4 nella gara valida per la Coppa Rally di Zona 1 che si è disputata al seguito di quella che assegnava punti per il Campionato Italiano.

In un rally impegnativo, come da aspettative, che ha messo alla prova vetture ed equipaggi il pilota di Stradella (PV), nonostante le difficoltà, è riuscito a ottenere risultati significativi, a cominciare dalla vittoria in classe Rally4, a cui s’aggiungono il primo posto tra le vetture a due ruote motrici, nel Trofeo Pirelli Accademia CRZ e nell’R Italian Trophy, oltre che un promettente 11° posto assoluto a ridosso delle vetture Rally2.

«Le prove speciali – spiega Nicelli Jr. - si sono confermate particolarmente selettive, con fondi molto sporchi e condizioni di grip difficili, soprattutto per gli equipaggi partiti, come noi, più indietro rispetto a quelli del Campionato Italiano. Abbiamo comunque saputo adattarci, costruendo la prestazione prova dopo prova». Continua Nicelli: «Dopo una partenza condizionata dalla lunga pausa invernale – l’ultima gara risale a cinque mesi fa su una Skoda Fabia Rally2 ed a sette mesi fa l’ultima con la Peugeot 208 Rally4 – il feeling con la vettura è cresciuto progressivamente. Nella seconda parte di gara, il ritmo si è alzato in modo evidente, consentendoci di mantenere la leadership di classe e restare competitivi anche nei confronti delle vetture Rally2».

Quasi sempre in testa alla classifica di classe Rally4, Nicelli Jr. ha perso qualche secondo nell’ultima prova speciale per un errore ma senza compromettere il risultato finale. «Il percorso albese – commenta – si è rivelato ancora una volta molto insidioso come conferma anche l’alto numero di ritiri».

La gara piemontese, affrontata come un test in vista della nuova stagione, si è rivelata molto utile per raccogliere dati e ritrovare il ritmo gara. In più, il confronto diretto con i protagonisti del Campionato Italiano ha fornito importanti spunti per individuare le aree su cui lavorare in futuro. «Alla luce di questo buon inizio, stiamo valutando la possibilità di proseguire con altri appuntamenti della CRZ1 e CRZ2, per dare continuità a questo avvio incoraggiante nella speranza di riuscire anche a mettere insieme un programma di spessore» annuncia il pilota pavese.

«Un sentito ringraziamento - conclude Nicelli Jr. - alla mia navigatrice Martina Bertelegni sempre molto brava in ogni situazione, all’Erreffe Rally Team per l’eccellente lavoro svolto, a Pirelli per gli pneumatici impeccabili e a tutti i miei sponsor per il fondamentale supporto. Un grazie anche a mio padre, figura insostituibile, ed a Gigi Giacobone che anche quest’anno mi ha aiutato ad imbastire il programma. Non ultimi, un grazie a tutte le persone che ci hanno seguito e tifato sulle splendide colline albesi».