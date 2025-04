La manifestazione, organizzata per il terzo anno consecutivo in collaborazione con il CUS Torino, si svolgerà da giovedì 17 a domenica 20 aprile e vedrà protagoniste nove formazioni della categoria Under 13 maschile, pronte a sfidarsi in un lungo weekend all’insegna del basket, della condivisione e del divertimento.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

Pallacanestro Moncalieri

Eridania Basket

B.S.L. San Lazzaro

Collegno Basket

CUS Torino

Pontevecchio Bologna

Torino Nord Academy

Area Pro 2020

Aquila Basket Trento

FORMULA DEL TORNEO

La competizione prevede una prima fase a gironi, nella quale ciascuna squadra affronterà tre avversarie diverse. Al termine di questa fase, verrà stilata una classifica generale che determinerà gli accoppiamenti per la giornata conclusiva: le prime sei classificate disputeranno le finali per definire le rispettive posizioni, mentre le squadre classificatesi dal settimo al nono posto si affronteranno in un girone all’italiana per stabilire la graduatoria finale.

Le partite si disputeranno su tre impianti: PalaEinaudi, Palazzetto CUS e Palestra HOG.

IL PROGRAMMA

Il torneo prenderà ufficialmente il via giovedì 17 aprile alle ore 16:00, con la sfida inaugurale tra Eridania Basket e Pallacanestro Moncalieri al PalaEinaudi. Quasi in contemporanea (ore 16:15), al Palazzetto CUS si affronteranno Torino Nord Academy e Collegno Basket. A chiudere la giornata inaugurale sarà il match delle 18:15 tra i padroni di casa del CUS Torino e Area Pro 2020, in programma in via Panetti.

La giornata di venerdì 18 aprile sarà la più intensa del torneo, con otto gare distribuite tra le ore 10:00 e le 19:30. Sabato 19 aprile si proseguirà con sette incontri, decisivi per la definizione della classifica provvisoria. Si comincerà già alle ore 9:45, con match su entrambi i parquet principali.

La mattinata di domenica 20 aprile sarà dedicata alle finali: si partirà alle ore 8:30 con le sfide di piazzamento e si arriverà all’atto conclusivo con la finalissima per il primo posto, prevista per le 13:30 al PalaEinaudi. A seguire, la cerimonia di premiazione, i riconoscimenti individuali e la tradizionale lotteria “La Colomba Fa Canestro”, ricca di premi per tutti i partecipanti.

MEDIA

Tutti gli aggiornamenti e i risultati saranno disponibili sui canali social di Moncalieri Basketball. Le partite saranno inoltre trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube @moncalieribasketball.

Tutta Moncalieri Basketball e il CUS Torino augurano a tutte le squadre partecipanti, agli accompagnatori e al pubblico una serena Pasqua, nel segno dello sport, della condivisione e della grande passione per la palla a spicchi.