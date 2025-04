La MA Acqua S.Bernardo Cuneo in finale Playoff

I biancoblù con Allik on fire dai nove metri, Cavaccini un misto tra un samurai e un gatto ovunque in campo a tenere su palloni, ricezione impeccabile e colpi da maestro un po’ beacher per Sette, la coppia di centrali Codarin e Volpato che regala spettacolo allo stato puro, sempre al top Capitan Sottile che anche stasera ha dato prova di avere una visione di gioco e distribuzione da fuoriclasse, non a caso MVP dell’incontro, e una panchina che ha sostenuto i compagni in campo con una forza e una determinazione fuori misura. E poi loro, i tifosi, i supporters, coloro che hanno preso permessi, ferie, cambiato turni al lavoro, solo per essere lì stasera a tifare Cuneo! Complimenti a Prata, una squadra eccezionale che non ha vinto a casa il campionato e che siamo certi farà bene in Coppa Italia. Una serie quella contro di loro tanto difficile quanto bella da giocare e da vedere, è stata uno spettacolo.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Di Pietro schiera: Alberini palleggio, Gamba opposto, Katalan e Scopelliti al centro, Terpin e Ernastowicz schiacciatori; Benedicenti (L).

Mvp di serata il Capitano biancoblù, Daniele Sottile.

A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «Penso ci sia da continuare a battere le mani a questi ragazzi, ci e si stanno stupendo ogni giorno. Bello veder vincere loro, la società, la gente che è venuta a vederci oggi. Molto, molto emozionante, davvero!».

Prossimo appuntamento domenica 20 aprile ore 17.30 al San Filippo di Brescia per Gara 1 della Finale Play Off.

Tinet Prata di Pordenone - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 0-3

Parziali (25-27, 17-25, 15-25)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K), Pinali 13, Volpato 9, Codarin 9, Sette 7, Allik 18; Cavaccini (L1); Brignach. N.e. Mastrangelo, Maciel, Compagnoni, Oberto, Malavasi , Chiaramello (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 57%; Attacco: 53%; Muri 8; Ace 10.

Tinet Prata di Pordenone: Alberini 1, Gamba 11, Katalan (K) 7, Scopelliti 5, Terpin 9, Enrastowicz 3; Benedicenti (L1); Agrusti, Truocchio 1. N.e. Sist, Covre, Meneghel, Guerriero, BombenAiello(L2).

All.: Mario Di Pietro.

II All.: Luca Vallortigara.

Ricezione positiva: 46%; Attacco: 44%; Muri 6; Ace 1.

Durata set: 34’, 27’, 26’.

Durata totale: 87’.

Arbitri: Antonio Gaetano, Maurina Sessolo.