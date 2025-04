Novipiù Monferrato Basket: venerdì anticipo a Ragusa

Si gioca d’anticipo la settimana di Pasqua con la Novipiù Monferrato Basket che volerà in Sicilia per sfidare la Virtus Ragusa venerdì 18 Aprile con palla a due alle ore 20.30 nella penultima giornata di regular season di Serie B Nazionale Old Wild West .

Sarà una partita tostissima contro i padroni di casa che si trovano costretti a vincere per evitare di rimanere invischiati nella lotta all’ultimo posto. Il roster del duo Valerio-Di Gregorio è in striscia negativa da 4 gare, ma prima di allora era riuscita a collezionare tre vittorie consecutive che avevano dato un po’ di ossigeno alla classifica. Rispetto alla sfida di andata, vinta 76-61 dalla Novipiù, la squadra non ha subito stravolgimenti. Il playmaker è lo sloveno Zan Kosic, in guardia si alterneranno Ugo Simon e l’estone di formazione italiana Hugo Erkmaa. Il trio Niccolò Bertocco (17.9), Davide Vavoli (10.6) e Mirko Gloria (11.4) costituisce la principale fonte di produzione offensiva dei siciliani. Sotto canestro nelle rotazioni sarà importante anche la fisicità di Adamu Abba, chiudono il roster i classe 2000 Giorgio Calvi (ala) e Giovanni Iannelli (play).

Penultimo impegno di campionato per i ragazzi di Corbani che voleranno in Sicilia orfani del centro polacco Jakub Wojciechowski, fermatosi in settimana per l’acutizzarsi di un problema fisico che lo terrà fermo per diverse settimane. I rossoblù vedranno le rotazioni ridursi ancora, ma proveranno a dare il massimo in queste ultime due uscite per guadagnarsi il miglior posizionamento in classifica in ottica Play-In. Il settimo e ottavo posto permetterebbero ai rossoblù di essere già qualificati al secondo turno e di giocare lo spareggio sul proprio parquet.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.

BOLLETINO MEDICO

Cattive notizie per la Novipiù Monferrato Basket dall’infermeria. Jakub Wojciechowski dovrá sottoporsi ad un intervento di artroscopia per risolvere un problema fisico che stava acutizzandosi ed impediva al centro polacco di allenarsi e giocare regolarmente. Il periodo di stop dovrà essere valutato in seguito all’intervento. In bocca al lupo Kuba!