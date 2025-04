Ad un mese esatto dalle Final Six del Campionato Nazionale di ginnastica ritmica di serie A1 in programma al Pala Gianni Asti di Torino il 17 maggio , l’ Eurogymnica Torino si prepara ad ospitare le migliori squadre che scenderanno in pedana per sfidarsi alla conquista dell'ambito Scudetto.

La regia dell'evento, per il quinto anno consecutivo, è interamente affidata al club torinese che questa volta non potrà però schierare le sue ginnaste in campo gara. Infatti, il quintetto composto dalla capitana Aurora Bertoni, Virginia Cuttini, dalla junior Sara Parente, dall’esordiente Eglissa Lika e dalla ginnasta olimpica cipriota Vera Tugolukova, in prestito al club torinese, ha chiuso al decimo posto dopo le tre le tappe della regular season del campionato – disputate a Chieti il 22 febbraio, a Forlì il 15 marzo e ad Osimo il 12 aprile –, non riuscendo quindi a confermare la permanenza nella massima serie, così come avvenuto negli ultimi anni.

Una retrocessione in Serie A2 che, tuttavia, non ha colto di sorpresa la squadra guidata dalla Direttrice Tecnica Tiziana Colognese e da Elisa Vaccaro, anche a causa delle assenze di due ginnaste chiave, impegnate nella preparazione di importanti appuntamenti internazionali con la Squadra Nazionale Senior e con l’Italbaby, di casa a Settimo Torinese.

Ma proprio da uno di questi impegni arriva una notizia che riempie di orgoglio il club e tutti i tifosi dell’Onda Blu: la convocazione di Laura Golfarelli con la Squadra Nazionale per la seconda tappa della World Cup, in programma questo fine settimana alla Milli Gimnastika Arenasi di Baku. Il Direttore Tecnico ad interim Andrea Facci (nonché Presidente Federale), in accordo con lo staff tecnico di Desio, ha selezionato sei ginnaste tra le undici attualmente in raduno permanente presso l’Accademia Internazionale. Una formazione completamente rinnovata, ma già protagonista di un’ottima prestazione sabato scorso a Osimo, nella terza prova del Campionato di Serie A1.

Laura Golfarelli, classe 2007 e originaria di San Mauro Torinese, è cresciuta sportivamente proprio in casa Eurogymnica Torino, dove ha mosso i primi passi in pedana a soli quattro anni. Il suo percorso è costellato di successi: nel 2017 ha vinto il titolo italiano Allieve e quello Giovanile di Insieme, per poi proseguire con l’oro nel campionato italiano di Serie A2, il bronzo nazionale nel torneo di Insieme Open nel 2022, e l’argento al torneo Gold Italia. Convocata lo scorso anno all’Accademia Internazionale di Desio, è oggi parte della Squadra Nazionale italiana, con cui sta affrontando la preparazione in vista dei prossimi e decisivi appuntamenti sul palcoscenico internazionale.

Una convocazione che rappresenta non solo un grande traguardo per Laura, ma anche un riconoscimento per il lavoro svolto da tutto il club torinese, confermando ancora una volta la qualità del vivaio dell’Eurogymnica Torino.

Tornando alla Final Six del 17 maggio a Torino, invece, i biglietti sono acquistabili scrivendo a biglietteria.eurogymnica@gmail.com, come indicato sul sito https://www.eurogymnica.com/final-six. Per informazioni chiamare il 3357852509.