Oleggio Magic Basket: la vittoria a San Miniato vale il primato in classifica

Squali, una vittoria che vale il primato in classifica con una giornata di anticipo. Splendido referto rosa per l' Oleggio Magic Basket a casa dell' Etrusca Basket San Miniato : 84-92 il finale.

In campo per gli Squali i soliti Toffanin, Casella, Lonati, Garavaglia e Suigo; per San Miniato Caglio, Menconi, Cravero, Ndour e Re. Il primo a forare la retina è Suigo dalla lunetta; con Caglio è 4-1, ma Toffanin e Casella siglano un 4-10 che fa chiamare pausa a San Miniato. Menconi inizia a farsi sentire (15-11), è battaglia di triple con Casella, Suigo e Borsani ed è 15-22. San Miniato a contatto e alla prima sirena è 23-28. Secondo quarto show per gli Squali, San Miniato fatica tantissimo a fare canestro (23-36). Sul 25-40 Martelloni richiama i suoi, al rientro due contro piedi degli Squali valgono il 25-45 e la ciliegina arriva con il 25-49. Ndour rompe il digiuno, all'intervallo Garavaglia si guadagna un giro in lunetta allo scadere ed è 30-51.

Caglio e Menconi accorciano un po' e Catalani richiama i suoi (36-53); Suigo dall'area, ai liberi e dall'arco ed è 41-60; di nuovo distanze dilatate ed è time out per casa (43-65); sono bravi gli Squali a tenere le distanze alla terza sirena (58-75). Fra i padroni di casa sale in cattedra Metsla che con due triple accorcia (71-82). A tre minuti dalla fine è 74-85 con San Miniato a correre e gli Squali meno "brillanti". Menconi toglie la seconda cifra (77-85); il finale è acceso, San Miniato ci crede, gli Squali sono derterminati: 94-92.

Oleggio Magic Basket - Etrusca Basket San Miniato 84-92

Parziali (23-28; 7-23; 28-24; 26-17)

Oleggio: De Ros 1, Casella 19, Karem 2, Pilotti 8, Toffanin 5, Borsani 10, Youssef 2, Suigo 25, Lonati 3, Garavaglia 15, Ceccato, Van Elswyk 2. All. Catalani.

San Miniato: Ermelani 2, Caglio 10, Metsla 22, Menconi 27, Godano ne, Penco ne, Re 14, Ndour 3, Speranza ne, Cravero 4, Diana ne. All. Martelloni.