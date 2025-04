Collegno Basket lotta al PalaEstra, ma la Mens Sana la spunta nella ripresa

Nel suggestivo scenario del PalaEstra, Collegno Basket approccia la gara con grande lucidità. I biancorossi di coach Comazzi giocano una prima metà di gara molto concreta, trovando ritmo offensivo e buona circolazione di palla. Dopo un primo quarto equilibrato (14-13), i Lions alzano i giri nel secondo periodo, costruendo un break da 24-18 che vale il +5 all’intervallo lungo (32-37).

Protagonisti del primo tempo sono soprattutto Tarditi, autore di 25 punti totali, e Castellino, preciso e dinamico con 10 punti a referto. A dare man forte ci pensano Obase e Bossola, entrambi in doppia cifra con 10 punti, ottimi spunti positivi anche da Grillo (8) e De Bartolomeo (7).

Alla ripresa, però, la Mens Sana cambia marcia: la squadra di coach Betti aumenta l’intensità e trova continuità offensiva grazie all’asse composto da Pucci (18 punti) e Prosek (17). Fondamentale anche l’apporto di Pannini e Jokic, entrambi autori di 16 punti. I toscani impattano con un terzo quarto da 27-17, che ribalta l’inerzia della gara e porta la sfida sui binari biancoverdi.

Nonostante gli sforzi e l’orgoglio messo in campo nei minuti finali, Collegno non riesce più a rientrare. Siena controlla gli ultimi possessi e chiude sul definitivo 88-77, conquistando due punti importanti per la salvezza diretta.

Ora l’attenzione dei Lions si sposta sull’ultimo e decisivo impegno della seconda fase, in programma sabato 26 aprile alle ore 20:45 al PalaCollegno contro Castelfiorentino. Si tratterà di una sfida fondamentale per determinare la posizione finale in classifica e affrontare nei playout un avversario più abbordabile. I toscani, infatti, hanno vinto ieri sera in casa contro Gallarate, salendo a 14 punti in graduatoria. Collegno, fermo a quota 12, avrà quindi bisogno di una vittoria per agganciare gli avversari e superarli grazie al favore della classifica avulsa, forte dell’unico successo conquistato in questa seconda fase proprio sul parquet di Castelfiorentino. Per farlo, i Lions dovranno mettere in campo la migliore prestazione possibile!

La gara contro la Mens Sana conferma il percorso di crescita esponenziale della formazione piemontese in questo girone di ritorno: dopo una prima parte della seconda fase in cui le squadre toscane sembravano di livello nettamente superiore, Collegno ha saputo colmare progressivamente il gap, riuscendo a competere quasi alla pari contro avversari di alto profilo.

TABELLINI

Note Di Siena Mens Sana Basketball - Collegno Basket 88-77

Parziali (14-13, 18-24, 27-17, 29-23)

Note Di Siena Mens Sana Basketball: Tilli, Belli, Pannini 16, Ragusa 10, Marrucci 4, Pucci 18, Sabia 2, Ivanaj 5, Prosek 17, Tognazzi ne, Jokic 16. All. Betti. Ass. Innocenti, Petreni.

Collegno Basket: Obase 10, Bossola 10, Milone 3, Castellino 10, Tarditi 25, Obakhavbaye 4, Grillo 8, Marcato, Lo Buono, De Bartolomeo 7. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.